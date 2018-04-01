Neden tek devre!

Beşiktaş'ın tek kale oynadığı ilk 45'te Talisca'nın Messivari golü, gözlerimizin pasını silmeye yetti! Beşiktaş, Beşiktaş gibi oynayınca (ilk yarıda) bir başka güzel... Tribün atmosferi ise her zamanki gibi yine şahane ötesiydi.

Şenol Güneş'in, haftalarca şans verdiği ancak hayal kırıklığından öteye gitmeyen Lens'in yerine Oğuzhan'a görev vermesi; hücum zenginliğini artırırken, daha üretken bir Beşiktaş'ın sahneye çıkmasını sağlamış oldu.

Oğuzhan da Tolgay da Babel'e, Talisca'ya ve Negredo'ya çok ince ara paslara attı. Kenar bekleri Gökhan Gönül de Caner de hücuma çok çıkıp, gol bölgesine etkili ortalar yaptı.

Beşiktaş'ta Negredo'nun yerine daha bitirici bir forvet olsaydı, dünkü maçın ilk yarısında skor 3-4 olurdu.

Talisca, ilk yarıda olağanüstü bir gol atarken, karşı karşıya bir pozisyonda ise aşırtma vuruşu üstten auta gitti. Talisca çok zeki bir oyuncu, şahane vuruşları ve çalımları var.

Quaresma'nın olmadığı maçlarda Talisca'ya çok daha fazla ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Çünkü Talisca, skor üreten, hücuma zenginlik katan, rakip savunmaların çakılı oynamasına neden olan bir oyuncu. Sadece kalesini korumaya çalışan ve Beşiktaş'ın tahrip gücü yüksek futbolu karşısında çıkmakta zorlanan Alanyaspor'da ise Emre Akbaba çok önemli bir oyuncu. Sezon sonunda Üç Büyükler'den birine transfer olması da yüksek ihtimal...

İkinci yarıda öne oynamaya çalışan, gol arayan bir Alanyaspor ortaya çıkınca; Beşiktaş hücumcuları geniş alanlar buldu. Şenol Güneş'ten işte bu dakikalarda Lens hamlesi geldi.

Oyunda kaldığı o dakikaya kadar (62 dk) verimli olamayan Negredo'nun kenara alınması ise doğru bir seçimdi.

Ama Lens'in girmesi doğru muydu tartışılır!

Dünkü maçta Atiba, Oğuzhan ve Tolgay'ın cezalı duruma düşmesi, Göztepe karşılaşmasında Siyah-beyazlıların özellikle orta alanda sıkıntı yaşamasına neden olacak.

Beşiktaş ilk yarıda müthiş bir futbol ortaya koyarak dünkü maçı kazandı.

Siyah-beyazlıların ikinci yarıdaki vasat futbolu ise kalan haftalarda Kartal'ı şampiyonluğa taşımaya yetmez!

Bu takımın Quaresma'ya çok ihtiyacı var. Beşiktaş, herşeye rağmen kazanarak şampiyonluk yarışına devam etti...