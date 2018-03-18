Kaleciler böyle istedi!

Böylesine büyük maçları iki bölüm halinde analiz etmek gerekir. Neden mi? Devre arasında teknik adamların yaratıcılıklarını, oyuna müdahalelerini görebilmek için...

İlk yarı adeta bir satranç maçına sahne oldu. İki takım da savunmalarını kalecilerinden uzak tuttu. Fenerbahçe de Galatasaray da hücumculara şut izni vermemeye çalıştı. Oynamaktan çok, oyun bozmak ön plana çıktı. De Souza, tam bir oyun bozucu kurt futbolcu olarak sahneye çıktı. İki takım orta sahada birbirini kilitledi. Böyle olunca da oyun, merkezde çok sıkıştı kaldı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın pas bağlantılarını kesti. Galatasaray, çok düşük pas yüzdesi ile oynamak zorunda kaldı. Gomis çok az topla buluşabildi. İlk yarım saatte keçiboynuzu tadında bir derbiye sahne oldu Ülker Stadı... Evet Gomis'in kaleyi bulmayan 2 şutu ile 1 de Rodrigues'in kaleyi yokladığı bir pozisyon vardı ilk yarıda Galatasaray adına. İlk yarım saatten sonra oyun üstünlüğü Fenerbahçe'nin eline geçti. Giuliano sağ kanattan ceza sahasına etkili ortalar kesti.

Soldado'nun kaleye giden bir şutunu Serdar Aziz yere yatarak önledi.

Fernando, Galatasaray savunmasında kritik müdahaleler yaparken; Maicon'un bir büyük hatası Galatasaray için çok pahalıya mal oluyordu, ama bu pozisyonda Mehmet Ekici'nin köşeye giden topunu Muslera müthiş çıkardı.

İkinci yarı çok tempolu başladı. Rodrigues'in karşı karşıya pozisyonunu Volkan müthiş çıkardı. Rodrigues-Şener eşleşmesinden genelde sarı-kırmızılı oyuncu üstün ayrıldı. İkinci yarıda Soldado-Serdar Aziz mücadelesinde iki oyuncu da adeta güreş tutarak ceza sahasında birbirini yere indirdi. Bülent Yıldırım devam dedi. Ardından Nagatomo'nun şutunda yine Volkan kalesinde devleşti. Üst üste goller kaçırdı iki takım. Heyecan zirveye çıktı bir anda.

Alper Potuk'un karşı karşıya pozisyonda kafa vuruşu, Muslera'nın eldivenleri arasında eridi gitti. İki takım da ikinci yarıda ilk 45'teki taktik disiplinlerinden uzaklaşıp, gol bulmayı, kazanmayı hedefleyince heyecandan kalpler güm güm atmaya başladı. Oyunun son bölümünde Aykut Kocaman'dan çok cesurca bir hamle geldi. Dirar'ın yerine Fernandao hamlesiyle çift forvete döndü Fenerbahçe.

Fernandao'nun kafa golünde ise bariz bir ofsayt vardı. 70'ten sonra oyunu tek kaleye çevirdi Fenerbahçe. Giuliano'nun kaçırdığı bir pozisyon var ki...

'Bu kadar uygun pozisyonda topa bu kadar mı kötü vurulur' dedi 25 milyon Fenerbahçe taraftarı... Muslera üst üste müthiş kurtarışlar yaptı. Maicon'un serbest vuruşunda top direkten dönerken, derbi de golsüz sona erdi. Volkan ve Muslera'nın yıldızlaştığı bir derbi oldu. Lider Galatasaray, ezeli rakibi ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu. Fenerbahçe mutlak kazanması gereken maçtan 1 puanla ayrıldı. Ama Fenerbahçe'nin yarıştaki iddiası sürüyor.