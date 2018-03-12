Maçtan önce G.Saraylı taraftarlarda az da olsa bir Sergen Yalçın tedirginliği vardı.

Nasıl olmasın ki! Gittiği her takıma ilk haftalarda çılgınca futbol oynatıp, başarılı sonuçlar alan bir teknik direktör Sergen Yalçın... Galatasaray adeta maça 1-0 yenik başladı. 2. dakikada Konyaspor'un kullandığı bir duran top organizasyonunda tam altı Konyasporlu oyuncu ceza sahasındaydı. Ve Volkan Şen'in kullandığı o duran topa savunmada kimse müdahale edemedi, Moke sihirli bir dokunuşla tribünlerde şok etkisi yarattı. Ardından Galatasaray oyunu tek kaleye çevirdi. Ama Konyaspor, 2. golü atabileceği net pozisyonlar yakaladı Volkan Şen ve Fofana ile... Volkan Şen, eski günlerinden kesitler sundu ama kondüsyonu yetersiz olduğu için bitirici pasları ve vuruşlarını yapamadı.

Halil Umut Meler'in G.Saray lehine verdiği penaltı doğruydu. Gomis de çok etkili ve sert bir vuruş yaptı. Ancak köşe giden bu penaltıyı Serkan Kırıntılı mucizevi bir refleksle kurtardı.

Serkan... Serkan... Serkan...

G.Saray tahrip gücü yüksek bir futbolla Konyaspor kalesini adeta şut yağmuruna tutarken, devleşen ismin adı Serkan Kırıntılı'ydı.

İkinci yarıda Konyaspor iyice kapanıp, geriye yaslandı. İleride top tutan, servis yapan, oyun aklı olan Eto'o yorulunca Konyaspor için geriye yaslanmaktan başka çare kalmamıştı. Gomis'in beraberlik golünü kalede üç Serkan olsa bile kurtaramazdı. Çünkü saniyeler içinde Sinan'dan orta geldi ve anında Gomis'in kafa vuruşu Serkan'a rağmen ağlarla kucaklaştı. Sonrasında Belhanda'nın kaçırdığı öyle bir gol var ki... G.Saray öyle yüksek bir tempoda oynadı ki... Ama Konyaspor da oyun disiplininden hiç kopmadı.

Ama bir oyun düşünün tamamen tek kale oynanan... Ve oyunun son bölümünde jeneriklik bir gol geldi. Nagatomo orta, gelişine Sinan Gümüş'ten olağanüstü bir vuruş ve gol.... Sinan Gümüş dün G.Saray'ı 1 asist ve 1 golle galibiyete taşıyan isim oldu. İki takımı da tebrik etmek lazım.

Ama dün hem F.Bahçe'yi hem de G.Saray'ı izledik. Futbol olarak G.Saray, F.Bahçe'den daha etkili oynuyor.

Bu galibiyetle Galatasaray, liderlik koltuğundaki yerini iyice sağlamlaştırdı.

Haftaya derbi ne mi olur?

İşte bu derbinin favorisi yok...



Volkan maçı aldı

Fenerbahçe, ilk yarıda vasat bir futbol ortaya koyduğu maçı 2-0 gibi net bir skorla kazanmasını bildi. Aslında sarı-lacivertlileri Malatyaspor karşısında kadro kalitesi ve formasının büyüklüğü 3 puana taşıdı.

İlk yarım saatte sadece kalesini koruyan bir Fenerbahçe vardı. Malatyaspor gol için çok yüklenirken; Volkan Demirel iki süper kurtarışla oyunu tutan ve Malatyaspor'un direncini kıran isim oldu. Golleri Roman Neustadter ile Giuliano atmış olsa bile dünkü maçın gizli kahramanı kaleci Volkan idi. Maçta 3 şahane kurtarış yapan Volkan, Aykut Kocaman'a adete şu mesajı verdi: 'Ben sakat veya cezalı değilsem, sahaya çıkaracağın kadroya ilk yazacağın isim benim...' Fenerbahçe, zorlu deplasmandan galibiyet ile dönerek yeniden şampiyonluk yarışına dört elle sarılmış oldu.

Galatasaray derbisi öncesinde de bu galibiyet adeta ilaç gibi geldi Sarı-lacivertlilere...

Fenerbahçe, duran toplardan çok rahat gol buluyor; çok iyi savunma yapıyor.

Ama hücum bölgesinde yeteri kadar yaratıcı ve rakibi tahrip edici bir gücü yok Fenerbahçe'nin. Ne gariptir ki, Valbuena'sız Fenerbahçe daha kolay kazanıyor.

Aykut Kocaman'a artık şu sitem dolu soruyu sormamak lazım: 'Yahu neden Valbuena'yı oynatmıyorsun?' Dün bu soruya, eleştiriye veya siteme Valbuena'sız takım ve teknik patron Aykut Kocaman en güzel cevabı vermiş oldu: 'Sonuç ortada!'