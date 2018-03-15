Beşiktaş taraftarı Bayern'i bile yener! – Zeki Uzundurukan – Fotomaç ;
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HEPSİ
    15 Mart 2018, Perşembe
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    taraftarı Bayern'i bile yener!

    İLK maçı 5-0 kazanmışsın.
    'daki maça da neredeyse ideal 11'inle çıkıyorsun.
    Ey Heynckes! Bu kadar mı korktun 'tan! Tamam Beşiktaş taraftarının coşkusunu tüm dünya artık ezbere biliyor. Ama taraftar tribünde! Sanki ilk maç 0-0 bitmiş gibi, sanki Şampiyonlar Ligi finali oynuyormuş gibi hırslı, sert ve acımasız bir ortaya koydu !
    Üst üste sarı kartlar gördüler.
    Var güçleri ile savaştılar Beşiktaş'ı durdurmak ve yine yenmek için!
    Bu kadar korkmayın yahu! , ligi yani şampiyonluk yarışını düşünerek zaten rotasyonun babasını yaptı size karşı! Görmüyor musun Heynckes!
    Şenol Güneş dahil, yeryüzündeki hiçbir Beşiktaşlı'nın dünkü maçla ilgili bir tur beklentisi yoktu! Olamazdı da... Çünkü Bayern Münih bir uzaylı takımı gibi güçlü...
    Önüne geleni yere seren bir dev!
    Ama Beşiktaş'ın şanlı tarihine bir Bayern Münih zaferi de yakışırdı be!
    Şenol Güneş de haklı, zafer beklentisi içinde olanlar da...
    Ama büyük paraların döndüğü futbol piyasasında artık lig şampiyonluğu herşeyin önüne geçti. Son 2 yılın şampiyonu Beşiktaş, bu sezon da mutlu sonu çok istiyor!
    Bayern Münih, Alcantara'nın golü ile öne geçtikten sonra Beşiktaş rakip kalede daha fazla görünmeye başladı. Ancak Almanlar, hücumda olduğu kadar savunmada da çok etkili oldular. Zaten iki takım arasında dağlar kadar güç farkı vardı.
    İkinci yarının hemen başında kaleci Tolga ile arasındaki anlaşmazlık, Almanlar'a yeni bir sayı daha üretti. Vagner Love'un attığı goldeki coşku seli ise görülmeye değerdi.
    Dün sahadaki takımından daha güçlü bir dev vardı Dolmabahçe'de!
    Beşiktaş'ın 12. Adamı!
    Muhteşem Beşiktaş taraftarı!
    5-0'ın rövanşında tribünler tıklım tıklım! Dünkü maçı da daha ilk yarıda kaybetmişsin!
    Ama o ne coşku, o ne destek!
    Beşiktaş'a gönül verenler, taraftarlık dersi verdi dün gece tüm dünyaya!
    Beşiktaş taraftarı, uzay takımı Bayern Münih'den bile daha güçlüydü!
    Bu taraftar, olağanüstü coşkusuyla Bayern'i bile yener!
    Helal olsun size!

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