Qaresma’sız bu kadar...

Beşiktaş, Bayern Münih maçlarında bile rakibi karşısında bu kadar çaresiz kaldığı bir ilk yarı oynamadı. Dün Fatih Terim Stadı'nda öyle bir ilk 45 oynandı ki... Başakşehir coştu, son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş seyretti adeta. Başakşehir, tam 9 etkili şut gönderdi Beşiktaş kalesine. İlk yarı evsahibi lehine 3-0 bile olabilirdi.

İlk yarının 1-0'la geçilmesi Beşiktaş'ın şansına bir durumdu. Başakşehirli futbolcular, Beşiktaş orta sahasını adeta otobanda ilerleyen bir yarış otomobili hızında geçtiler. Elia, Visca, Adebayor ve İrfan Can, Beşiktaş ceza sahasında adeta cirit attı.

Şenol Güneş de rakibin bu kadar baskı yapması karşısında oyuna müdahale etmedi ve devre arasını bekledi.

Oysa Başakşehir'in golü bağıra bağıra 'Geliyorum' demişti. Ve öyle de oldu. Siyah-beyazlılar, asist şampiyonu Visca'ya karşı hiçbir önlem alamadı. Gol de bu oyuncunun Elia'ya asisti ile geldi. Kartal, ilk yarıda rekor derecede top kayıpları ve orta alan zaafiyeti yüzünden silik bir futbol ortaya koydu.

Demba Ba alınmalıydı İkinci yarıya ise Beşiktaş hızlı ve baskılı başladı. Ama sonuç vermeyecek bir baskıydı bu... Çünkü orta alan bir türlü istenilen güçte değildi.

Bu yüzden Şenol Güneş'ten Tolgay'ın yerine Oğuzhan hamlesi geldi. Merkez hücumlarda daha etkili olmak için böyle bir değişikliğe gitti Şenol hoca... 62'de sarısı olan Caicara, Babel'in ayağına basınca 2. sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Rakip 10 kişi kalsa da Quaresma'sız Beşiktaş'ın hücum aksiyonlarındaki verimlilik bir türlü artmadı.

Negredo'ya kanatlardan bitirici ortalar yapılamadı. Lens'in yerine Vagner Love hamlesi de Kartal'a rakibi tahrip eden bir baskı getirmedi.

Başakşehir bir eksik kalınca ister istemez geriye yaslanmak zorunda kaldı. Oyunun son bölümünü adeta 4 santrforla oynayan siyah-beyazlılar, net pozisyonlarda çerçeveyi bulamadılar.

Dün Beşiktaş, gününde değildi. Vagner Love'u izlerken, diğer taraftan Demba Ba'nın leblebi gibi attığı goller geldi gözümün önüne. Neden Demba Ba değil de Vagner Love? Eminim Beşiktaş taraftarı da dünkü maçı izlerken bu soruyu sormuştur kendi kendine...

Beşiktaş, şampiyonluk yarışında ağır bir yara alırken; Başakşehir, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Sonuç olarak Quaresma'sız Beşiktaş, yaratıcılıktan uzak, coşkusuz bir takım görüntüsüne büründü dün akşam...

Bir tespit daha; Beşiktaş'ı sırtlayan yıldızların formunda da büyük bir düşüş var... Bu bahar yorgunluğu da olabilir, maç yorgunluğu da...