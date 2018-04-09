Valbuena farkı...

Yarıştaki rakiplerin kazanmış...

Senin yarım puan bile kaybetme lüksün yok!

Kümede kalma mücadelesi veren Osmanlıspor'a karşı coşkudan uzak bir görüntü ile maça başlıyor ve ilk yarıyı saman alevi gibi bir futbolla tamamlıyorsun.

Sarı-lacivertlilerin ilk 45'teki futbolu, tribünlerdeki ve ekran başındaki taraftarlara adeta uyku ilacı gibi geldi.

İlk yarıda üç kritik müdahale ön plana çıktı. Dirar'ın Umar Aminu'ya kritik müdahalesi; Anıl'ın önce Soldado'ya, ilerleyen dakikalarda da Giuliano'ya müthiş kademesi dikkat çekti.

Osmanlıspor; Pinto ve Umar ile Fenerbahçe ise Dirar ve Şener ile atak başlangıçları yapmaya çalıştı.

İki takımın da 'Ah bu da kaçar mı?' dediğimiz bir pozisyonu olmadı ilk 45'te.

Aykut Kocaman, uyuyan takımını uyandırmak için Alper Potuk'u kenara alıp; Valbuena ile ikinci yarıya başladı. Bu hamle, Fenerbahçe'nin hızlı hücumlar yapmasını ve rakip kalede daha fazla görünmesini sağladı.

Fenerbahçe'nin oyunu rakip kaleye yıktığı anlardan birinde Skrtel'in kafa vuruşunda Karcemarskas, topu kale çizgisinin içinde tutuyor. Top kale çizgisini tamamen geçtiği için gol kararı doğru.

Ardından Giuliano'nun direkten dönen şutunda Soldado topu ağlara göndererek, 3 puanı getiren isim oldu. Valbuena oyuna girdikten sonra ilk yarıda yürüyen Fenerbahçe, adeta şaha kalktı.

Merkezden hızlı hücumlar yaparak, Osmanlıspor savunmasının dengesini bozdu ve sonuca gitti Fenerbahçe...

Soldado'nun akıl dolu aşırtma vuruşu, üst direkten dönerken, ilk yarıda uyuyan Fenerbahçe taraftarı coştukça coşuyordu.

Valbuena girdi, tüm takımı oynattı.

Valbuena girdi şahane işler yaptı. Valbuena girdi, Aykut Kocaman'ı eleştiri bombardımanından kurtardı. Valbuena girdi, Fenerbahçe şampiyonluk umutlarını kalan haftalara taşıdı. Ya Valbuena girmese ne olurdu?

İlk yarıda uyuyan Fenerbahçe, ikinci yarıda etkili futbolu ile kazanarak şampiyonluk yarışına tutundu.

Ama Aykut Kocaman'ın Valbuena sorununu çözmesi lazım. Valbuena direkt ilk 11 oyuncusu mu, yoksa hamle oyuncusu mu? İşte bu ince çizgiye kafa yorması lazım Aykut hocanın...

Bana sorarsanız eğer, Valbuena direkt maç kazandıracak bir oyuncu...