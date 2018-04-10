Ümit Özat ligi karıştırdı...

Galatasaray, maçın ilk yarısında Gençlerbirliği'nin yerleşik 5'li savunmasını geçmeyi başaramadı.

Gomis, her pozisyonda 1'e 3 yakalandı. Yani Ümit Özat'ın öğrencileri, Gomis'i 3 oyuncu ile sıkı markaj yaparak adeta kilitledi. Sarı-kırmızılılar, tek forvetle yani Gomis'le gol aradıkları için Hopf'un koruduğu kalede 'bu da kaçar mı?' diyebileceğimiz bir pozisyon yakalayamadı.

İlk yarının en net pozisyonunu Elvis Manu'nun getirdiği topta Deniz Yılmaz ile Gençlerbirliği yakaladı.

Deniz, tam topa vuracakken ayağı kayıp düşünce cılız şutuna önce Muslera sonra da Maicon müdahale etti.

Galatasaray ilk yarıda çok yavaş oynadı. Bir türlü tempo tutturamadı.

Rodriques çok kötüydü ve çok top kaptırdı. Belhanda ve Selçuk da bir türlü ortaya çıkıp, oyuna ağırlığını koyamadı.

Nagatomo ve Mariano da ileri çıkmayı hiç düşünmeyince tam bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray izledik ilk 45'te.

Galatasaray, 0-0'a göre futbol oynamakta zorlandı ve dakikalar ilerledikçe strese girdi başkentte. Çünkü takım halinde hemen golü bulmaya ve öne geçmeyi şartlanmışlardı...

Ümit Özat ise takım kaptanları Uğur Çiftçi ve Ahmet Oğuz'u yedek soyundurarak revizyona giderken, savaşçı futbolculardan kurulu bir kadro ile sahaya çıktı.

İkinci yarıda Gomis net bir pozisyonu kaçırırken; Palitsevich topun önüne yatarak golü önledi. 28 yaşındaki Beyaz Rusya'lı savunmacı, öylesine kritik müdahaleler yaptı ki maçta... Hepsi birbirinden ustacaydı.

Fatih Terim, Eren ve Sinan hamleleri de yaparak üç forvetle oynadı son bölümü... Ama bu üç forvete hep havadan şişirme toplar geldi. Yani takım oyunundan, raf ömrünü tamamlamış çağdışı bir futbola döndü Galatasaray son dakikalarda. Dün etkisiz bir futbol ortaya koyan Selçuk'u daha önce kenara almalıydı Fatih hoca.

Galatasaray, futbol adına daha önce yaptığı tüm doğruları inkar eder gibi oynadı dün. Uzatma anlarında G.Birliği'nin Alper ile bulduğu gol, ligin hem altta hem de üstte seyrini değiştirdi. Başkent ekibi, bu altın değerindeki galibiyet ile düşme hattının üzerine çıktı.

Şampiyonluk yarışının seyrini de değiştirdi Ümit hoca. Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe, yarışta çok daha iddialı duruma geldi. Ümit Özat, dersine çok iyi çalışmış, takımına oynattığı dirençli ve akıllı futbolla alkışı hak etti.

Ümit Özat, dün adeta bir dağı devirdi ve ilerleyen yıllarda büyük bir teknik direktör olacağının sinyalini verdi...