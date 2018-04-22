Şampiyonluk golü

BAŞAKŞEHİR'in farklı kazanıp, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturması; Galatasaray'ı strese sokmak yerine öyle hırslandırıp maça motive etmiş ki...

Alanya'da daha ilk dakikalardan itibaren rakibine saldıran, pençe atan bir Aslan Cimbom vardı sahada.

Nitekim Rodriques'in kaleci Haydar'dan dönen sert şutunu Gomis ağlara göndererek, tüm Galatasaraylılar'a derin bir 'Oh' çektirdi.

Gomis ilk golde hem atak başlangıcını yaptı, hem de ceza sahasında golü kokladı adeta...

Ardından Alanyaspor oyunu Galatasaray kalesine yıktı. Özellikle sağ kanattan etkili hücumlar geliştirdi evsahibi ekip. Alanyaspor'un bu etkili olduğu 10 dakikalık bölüm içinde Muslera müthiş kurtarışlar yaparak skoru tutan isim oldu.

Mariano'nun sağ kanattan ceza sahasına ortaladığı topta ise Tzavellas, yanlış pozisyon alarak topu kendi kalesine gönderdi. Skor 2-0 olduktan sonra sarı-kırmızılı oyuncular, 'Bu maçı kazandık' düşüncesi ile oynamaya başlayınca Alanyaspor yeniden tahrip gücü yüksek bir futbolla Galatasaray kalesine gelmeye başladı. Fernandes'in jeneriklik golünde ise Fernando çok ağır kalarak rakibine şut izni verdi.

Emre Akbaba = Süperman

İkinci yarıya iki takımdan daha çok Emre Akbaba müthiş başladı. Ele avuca sığmayan, Alanyaspor'un oyun aklı olan 'Süperman' Emre, Galatasaray defansına adeta ecel terleri döktürdü.

Rodriques'in Usain Bold'u anımsatan koşusu ve Haydar ile karşı karşıya kalışı; bir de top ağlara gitseydi sezonun en nefis sayılarından biri olurdu. Ama olmadı. Futbolda aşırı hız, tekniği ve vuruş kalitesini düşürüyor işte...

2-0'dan 2-2'ye gelen maç, Galatasaray için kalan dakikaları stres topuna çevirdi. Mariano'nun futbolda 'serseri' diye tabir edilen topu, nelere mal oldu! Serdar Aziz, bu topu kontrol etmek isterken Douglas'a ceza sahasında kontrolsüz bir müdahalede bulundu. Tereddütsüz penaltı ve sonrasında o çok övdüğümüz Emre Akbaba'nın penaltı golü...

Müthiş bir geri dönüşe imza atan Alanyaspor, ikinci yarıda öyle akıllı kontrataklar geliştirdi ki.. Hepsinin altında Emre Akbaba'nın imzası var. Skor eşitlendikten sonra Galatasaray oyun disiplininden koptu. Tamamen Alanyaspor'un istediği bir seyre dönüştü oyun... Galatasaraylılar'ın 'Eyvah! Liderlik gidiyor' endişesini taşımaya başladığı dakikalarda Mariano'nun şahane asistini aynı güzellikte ağlara gönderen Sinan Gümüş... Aslında bu gol, gümüşten daha değerli, altın gol altın...

Yeniden liderliği ve 3 puanı getiren gol... Kimbilir belki de şampiyonluğu getiren gol...