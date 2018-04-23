Quaresma’nın yüreği

Beşiktaş'ın maça coşkulu bir futbol anlayışı ile başlaması, tribünleri de ateşledi.

Ardından Malatyaspor savunmasında üç oyuncunun birden topa ıska geçmesi, Beşiktaş'a golü getirdi.

Negredo'nun golde pozisyon takibi ve vuruş ustalığı alkışlanacak cinstendi.

Golün erken gelmesi, Quaresma'nın sağ kanattan rakibi adeta felç eden bindirmeleri ve ortaları, Beşiktaşlı futbolcuları, hatta tribünleri bile rehavete soktu. Talisca üç net pozisyonda golle buluşamadı. Malatyaspor kontratağında Pereira, Fabri'nin koruduğu kaleye iyi bir vuruş çıkardı ama Fabri iyi yer tuttuğu için gole izin vermedi. Bu pozisyondan sonra saniyeler içinde top tekrar Pereira'ya geldi.

Vida, Pereira'yı karşılarken hem çok ağır kaldı, hem kademe hatası yaptı, hem de rakibine kolay bir vuruş imkanı sağladı. Ve Malatyaspor'un golü geldi. Bu Vida'yı alabilmek için ne çok uğraştı Beşiktaş yönetimi.

Ama Vida gibi o kadar çok savunmacı var ki Türkiye'de... Beşiktaş'ın rakipleri darmadağın edecek kadar güçlü bir hücum hattı var ama dün bu hücumcular birbirlerinden çok uzak oynadılar. Bu da Malatyaspor defansının işini kolaylaştırdı ilk yarıda. Beşiktaş, ikinci yarıya da tahrip gücü yüksek bir futbolla başladı.

Talisca'nın ceza sahası içinde adeta kurşun gibi giden kafa şutunu kaleci Farnolle akıl almaz bir biçimde kurtardı.

Kaderin cilvesi

Dakikalar geçtikçe Quaresma'nın Malatyaspor ceza sahasına yaptığı gollük ortalar, stresi de beraberinde getirdi siyah-beyazlı takıma... Bir türlü 2. gol gelmiyordu... Negredo da bu ortalara vurmakta yetersiz kaldı hep. Daha fazla yerden oynamalıydı Beşiktaş... Oyunun son bölümünde Malatyaspor skoru korumak için çok geriye yaslandı. Beşiktaş da oyunu tek kaleye çevirdi ama yaratıcı hücum yapmakta zorlandı siyah beyazlılar...

Kadere bakın ki, Caner sakatlanıp çıkıyor ve Şenol hoca, Adriano'yu sola çekiyor. O Adriano da jeneriklik bir orta yapıyor Talisca'nın kafasına...

Talisca da en iyi yaptığı şeyi yaptı ve Beşiktaş'ı zirvede tutan golü attı. Quaresma'nın şahane serbest vuruş golü ise üç puanın üzerini süsleyen çilek oldu. Talisca ve Quaresma'nın yüreği dünkü maçta 3 puanı getirdi...

Bu sonuçla artık tüm futbolseverler, şampiyonluk düğümünün çözüleceği Galatasaray-Beşiktaş derbisine gözünü çevirdi... Allah bu maçı yönetecek hakemin yardımcısı olsun...