Yeni umutlar

Kıran kırana bir 90 dakika izledik. Dünkü mücadele; Süper Lig'in kalitesinden çok öteydi. Beşiktaş'ı tebriklerimizi iletirken Adana Demirspor'u da cesur futbolundan dolayı kutlayalım. Dakikalar ilerledikçe Beşiktaş baskısını iyice artırdı. Güzel futbol erken golü de getirdi. Kaleci Ertaç belki hatalıydı ama Masuaku'nun jeneriklik golüyle gözlerimizin pasını sildik. Umarım kalitesi her yönüyle ışıldayan Masuaku için bu gol moral olur. İlk yarıda Saiss'ın yokluğunda Adana Demirspor savunmanın arkasına sarkmaya çalıştı ama Mert Günok tam zamanında çıkışları başta olmak üzere savunmayı rahatlatan isimdi. Josef'in gelmesiyle Salih ve Gedson hem savunma ve hücuma inanılmaz katkı verdiler.

İkinci devrede Adana Demirspor Beşiktaş'ın da biraz geri çekilmesiyle pozisyonlar buldu. Gulbrandsen'in altı pastan golü kaçırmasının ardından Yusuf Sarı'nın çok uzaklardan aşırtmasında topun direkten dönmesi maçın dönüm noktalarındandı. Adana Demirspor yedek kulübesindeki güçleriyle Şenol Hoca'nın Cenk ve Salih'in yerine Tayfur ve Redmond'u alması ikinci golü istediğini gösteriyordu.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vicenzo Montella yedek kulübesinin gücüyle Akintola ve Assombalonga'yı oyuna sürmesine rağmen Beşiktaş hata yapmadı ve çok istediği 3 puana kavuştu. Hakkını verelim Welinton dün Tayyip Talha ile birlikte çok iyi mücadele örneği gösterdi. Özellikle Welinton, Onyekuru'yu sahadan silen isimdi. Beşiktaşlı taraftarlar dün dakikalarca söyledikleri "Güzel günler görelim, güneşli günler" tezahüratıyla coşkuyu sahaya yansıttılar. Dünkü 3 puan sonrası Beşiktaş yeni umutlara yelken açtı.