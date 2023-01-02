Bıktık usandık!

Adana Demirspor maçı Beşiktaş 'Ya tamam, ya devam" maçıydı. 90 dakika boyunca Beşiktaşlı futbolcuların kazanma arzusu gelecek haftalar için umut vericiydi. Teknik Direktör Şenol Güneş, en önemli noktaya parmak basarak taraftarın desteğinin oyunculara pozitif yönde etkisine dikkat çekti. 10 gün önce Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Şanlıurfa maçında taraftarların bazı futbolculara yaptıkları protestonun ardından önceki günkü olumlu destek çok ama çok önemliydi. Tabii ki, Beşiktaşlı taraftarlar da büyük fedakarlıklarla takımlarını destekliyor. Taraftarlar, doğal olarak oyunculardan daha fazla sorumluluk almalarını ve sahada iyi bir takım izlemek istiyorlar. Bu onların en doğal hakkı. Ancak bu tepki dozajının çok iyi ayarlanması gerek. Bu zor ekonomik günlerde Beşiktaş'a destek olmalıyız. Gaziantep karşısında tel tel dökülen Beşiktaş'ın 4 gün sonra kazanma arzusu hepimizi mutlu etti ama zirve yarışı için çok daha fazlası gerek. Bunu en iyi bilen kişi hiç şüphesiz Şenol Güneş! Mert Günok, Gedson Fernandes, Arthur Masuaku'daki form yükselişindeki sır Güneş'in bu oyunculara dokunuşuydu. Mourinho'nun diriltemediği Dele Alli'de ise hala tık yok. Kendi bilir! Saiss'in yokluğunda Tayyip Talha ve Welinton'un uyumu, Josef'in yeniden takıma dönüşü takımın gücüne güç kattı. Gerçek olan şu ki; Beşiktaş'ın ligde zirve yarışına ortak olması için 4-5 maçlık galibiyet serisine ihtiyacı var.

FUTBOLDA ALGI OPERASYONLARI

Son dönemde hakem hataları ve algı operasyonları kafamızda yine soru işaretlerini beraber getiriyor. Maalesef Türkiye'de futbol sadece saha içi oyunu değil. Futbolumuzu yönetenler, kulüplere mavi boncuk dağıtmayı bırakıp saha içine odaklansınlar. Neden; Süper Lig'in marka değerini ayaklar altına alınmasına seyirci kalınıyor? Neden; Türkiye'de tüm takımlara futbol adaleti eşit derece sağlanmıyor? Neden; kulüplere sürekli ceza kesen TFF yetkilileri hakem hatalarından dolayı kısa bir açıklamayı dahi yapmıyor? Ve neden geçen sezon yapılan hakem operasyonu engelledi ve bugünlere gelindi? Polemiklerden bıktık usandık! Yıllardır yazıp, söylüyorum ama değişen bir şey yok! Futbolu bu kadar seven ülke halkına yaptığınız kocaman bir ayıp! Her neyse; Fuzuli'nin yaklaşık 700 yıl önce kaleme aldığı şiiri gibi; 'Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil!' Herkese sağlıklı, mutlu, harika bir yıl diliyorum. Sevdiklerimizle harika bir yıl yaşayalım.