Kırmızı kar!

Uzun bir aradan sonra heyecanla beklediğimiz Beşiktaş'ı çok merak ediyordum. Ancak 90 dakikanın ardından tam bir hayal kırıklığı yaşadım. Görünen köy kılavuz istemez, bu takımın başarılı olması çok ama çok zor! Rakipler takılacak, çok büyük futbol olayları olacak ki bu takım başarılı olacak. Yani Beşiktaş'ın şampiyon olması için kırmızı kar yağmasını bekleyeceğiz. Takımda ayakta duracak oyuncu yok denecek kadar azdı. Özellikle ikinci yarı libero gibi oynayan Mert Günok gününde olmasa Gaziantep deplasmanından puan almak hayal olacaktı. Koca Beşiktaş'ın 90 dakikada Weghorst'un attığı gol dışında kaleyi bulan şutu olmaması büyük rezillik!



Hani bazı oyunculara da kızamıyorum. Kapasiteleri ve sahada duruş şekilleriyle Beşiktaş'ta oynayamazlar, oynamamalılar da! Mesela vurdum duymaz Rosier! Mesela rakibine kafa atacak psikolojide olan N'Koudou! Futbol tarihinde hakemlerden en çok çekmiş Beşiktaş'a karşı rakiplere de inanılmaz bir koz verdi! Belli bu futbolcu kadrosundan birçok isim kafalarından Beşiktaş'ı silmişler. İkinci yarı oyuna giren Redmond ve Masuaku'yu dikkatlice izledim. İkisi de sanki misafir olarak maça gelmiş,maçta adam eksikliğinde 'Sahaya çıkar mısınız?'' ricası yapılmış gibilerdi. Düşünün takımın en iyi oyuncusu kaleci Mert Günok! Yazık; Beşiktaş forması bu kadar ucuz olmamalı! Sevgili Şenol Hocam; Beşiktaşlılar sana çok güveniyor. Hocam; lütfen iş işten geçmeden bu takıma operasyon yap. Bunca yıldır Beşiktaş'ı izliyorum, bu vurdumduymazlık bana çok dokunuyor.