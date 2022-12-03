Yapılması gereken

Katar'daki Dünya Kupası'nı izlerken "Milli Takımımız neden bu büyük organizasyonda yok?" diye üzülüyorum. Fas, Senegal gibi ülkeler büyük bir mücadele örneği göstererek futbolseverlerin alkışını alırken, biz kendi alemimizde hala yabancı kontenjanının kaç olacağını tartışıp duruyoruz. Ara transferde kulüplerimiz transfer bombalarını patlatacak. Görünen köy kılavuz istemez; bu transfer döneminde de kulüplerimiz yapacakları transferlerle borçlarını artıracaklar. Profesyonel bir şekilde denetlenmezse bu borç sarmalıyla kulüplerimiz batacak. Futbolu yönetenlere sesleniyorum; zihni sinir projelerle kulüpleri borç batağından kurtara-mazsınız. Altyapılarda pro lisanslı teknik adamlarla oyuncu yetiştirmesi önceliğimiz olmalı. Kafalar değişmedikçe futbolumuz yol alamaz. Güneş'in dokunuşları Yeniden zirve yarışına ortak olmak için Beşiktaş, Güneş'in yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Dünya Kupasında yer alan oyuncuların yokluğunda Güneş, oyuncularının performansını yükseltmeyi arzuluyor. Şenol Hoca'nın oyunculara olumlu dokunuşlarını yıllardır yakından takip ediyorum. Tecrübeli teknik adamın; Burak Yılmaz, Talisca, Aboubakar ve Quaresma başta olmak üzere birçok oyuncunun performanslarını artırdığına hepimiz şahit olmuştuk. 3 önemli isim çok arzulu Beşiktaş'ın, İstanbulspor'la oynadığı hazırlık maçında Cenk Tosun, Muleka ve Dele Alli'deki arzu ve istek görülmeye değerdi. Cenk Tosun hem attı, hem artırırken, Muleka'nın takım arkadaşlarına yaptığı pas servisleriyle keyif verdi. Geldiği günden bu yana jübileye yapmış emekli futbolcu görüntüsü veren Dele Alli'deki kımıldayış Beşiktaş için çok ama çok önemli bir detay... Kurtuluş altyapıda Şenol Hoca, işin uzmanı Beşiktaş'ı çok iyi tanıyan bir teknik adam... Lige verilen arada Güneş'in öz kaynaktaki oyuncuları yakından takip etmesi çok önemli bir artı... Şenol Güneş'in altyapı koordinatörü Mehmet Ekşi'yle birlikte hareket etmesini takdir ediyorum. Beşiktaş'ın üreterek kazanması gerekiyor. Yönetimin yerinde olsam futboldaki tüm yetkileri Şenol Güneş'e verirdim. İşinde olan Güneş bu takımı ileriye taşıyacak isimdir.