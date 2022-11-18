Bırakın artık çilekleri

Katar'da yapılacak Dünya Kupası için lige ara verdik. Bu aşamada Beşiktaş başta olmak üzere takımlarımız eksiklerini gidermeye çalışacak. Giresunspor'un Fenerbahçe'yi İstanbul'da mağlup etmesi ligde yarışın yeniden başlayacağını vurgulayan bir işaret oldu. Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ağırlığını koymaya başladı. Usta teknik adam, performansları yerlerde olan futbolcuları yeniden ayağa kaldırmak için kollarını sıvamaya başladı. Cenk Tosun son iki haftada gösterdiği müthiş performansla milli takıma yeniden yükseldi. Çok da güzel oldu. Eğri oturup, doğru konuşmak gerekirse; Beşiktaş'ta yapılacak çok iş var. Şenol Hoca'nın geçtiğimiz gün öz kaynak düzenini ziyaret etmesi önemli bir gelişme. Güneş'in 5 genci A Takıma kazandırmaya çalıştığını duydum. Kulübün maddi kaynak bulmaya çalıştığı bu günlerde Şenol Güneş'in altyapı hamlesiyle önemli projelere imza atacağına can-ı gönülden inanıyorum.

Maalesef kulüplerimiz batma noktasında. Kulüplerimizin altyapılara önem verip üretip finansal olarak düze çıkmanın yollarını aramalı. Medyayı takip ettiğimde çilek transferler havada uçuyor. Sayın kulüp başkanları ve yöneticileri; bırakın artık çilekleri, öz kaynak düzenimizdeki yeşil elmalara sahip çıkın. Transfer yasağı bulunan ve bu yüzden birçok gencin forma giydiği Altay, Bursaspor ve Gençlerbirliği'ni yakından takip etmekte yarar var. Özellikle Altay'da 16 yaşında forma giyen Efe Sarıkaya'yı çok beğeniyorum. Efe Sarıkaya şımarmazsa, üstüne koyarsa Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde oynamaya müsait yetenekte... Bakın Katar'daki dünya kupasında milli takımımız yok. Ama biz yıllardır yabancı kontenjanını tartışıyoruz. Kısır çekişmelerimizi, gereksiz tartışmaları bir kenara bırakıp Türk Futbolunu ayağa kaldırmanın planlarını yapmalıyız. Yarın çok olmadan... K