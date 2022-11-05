Şenol Güneş derbileri sever

Beşiktaş ile G.Saray bu akşam çok önemli bir maçta karşı karşıya gelecek. G.Saray'ın ev sahipliğinde oynanacak maçın yüksek tansiyonu olacak. İki takımın da kazanmak isteyeceği bir maç olacak. Beşiktaş ve G.Saray kurmayları "Ölüm-kalım maçı değil" deseler de kaybedenin yara alacağı bir maç olacak. Çünkü açık ve net; maç eksiğine rağmen F.Bahçe şu anda lider.. Derbide yenilgi yaşayacak takımın sarı-lacivertli takımla aradaki puan farkı daha da açılacak. Şenol Güneş'i iyi tanırım. Benim tanıdığım Şenol Hoca bu maça beraberlik için çıkmaz. Tecrübeli teknik adamın, derbiyi kazanmak için planlar yaptığını biliyorum. Onun gelişi ile birlikte yaşanan olumlu havanın derbide Beşiktaş'a güç vereceği bir gerçek. Beşiktaş'ın kozları Şenol Hoca'nın sihirli değneği yok ama gelişiyle oyunculara özgüven aşıladığı gibi çift forvetli sistemle hücum gücüne güç kattı. Beşiktaş'ın, G.Saray derbisinde de en büyük kozları Weghorst ve Cenk Tosun olacak. Ghezzal'ın olmaması Beşiktaş için önemli bir kayıp ama Şenol hocanın Redmond'u ilk 11'e alarak bu oyuncunun patlayıcı gücünden yararlanacağını düşünüyorum. Son oynanan Ümraniyespor maçında Tayfur'u çok beğendim. Dele Alli için hep olumsuz yorumlar yaptık ama Şenol Güneş geldiği ilk günden bu yana onu yeniden ayağa kaldırmak için planlar yaptığını adım gibi biliyorum. Derbi maçta ilk devrede baskı kurmak isteyecek olan G.Saray'a karşı Tayfur ikinci yarıda Beşiktaş'ı ileriye taşıyacak önemli bir güç olacaktır. Saiss'in iyileşmesi Beşiktaş'ın önemli artılarından... Saiss ve Tayyip iyi bir ikili oldu. Yeter ki Rosier ve Masuaku onları zor durumda bırakacak basit hatalar yapmasın. Okan Hoca'nın işi zor G.Saray'ın kadro kalitesini tartışmak abesle iştigal olur. İyi bir takımları var ama sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un işi zor. Mertens, İcardi, Mata dünyaca tanınmış yıldızlar ama G.Saray'da komutan çok, asker futbolcu sayısı az. Okan hocayı severim. Beşiktaş'ta futbol oynadığı dönemde yöneticiliğini de yaptım. Ama Beşiktaş derbisi kaybedilirse G.Saray'da Okan Buruk da çok tartışılacaktır. Ama olası bir derbi zaferi ona büyük kredi kazandıracağı gerçeğini göz ardı etmemeliyiz. Sarı-kırmızılı ekibin kendi evinde oynadığı son Alanyaspor maçında maçın hakemine büyük tepki vardı. Aynı tepkilerin ne derecede sahaya yansıyacağını birlikte göreceğiz. Bu saha içinde mücadelede edecek olan G.Saraylı oyunculara baskı unsuru da olabilir. 'Umut'lu değilim Derbi maçta dikkatlerimiz hakem Halil Umut Meler'in üzerinde olacak. Umarım hemen hemen her yönettiği Beşiktaş maçında olduğu gibi mücadelenin önüne geçmek istemez. Beşiktaş'ı çok yaktı. Adı gibi ben 'umut'lu değilim ama umarım derbiyi iyi yönetir.