Ya tutarsa!

Beşiktaş ilk 25 dakika müthiş bir baskıyla maça başladı.

Takımın bu performansı Türkiye standartlarının üzerinde bir futbol gösterisiydi.

Burada en büyük etkenlerden biri saha zeminin harika oluşuydu.

Hataylı yetkilileri kutlarım.

Siyah-Beyazlı takım devre arasına 3-4 farkla önde girebilirdi ama biraz beceriksizlik biraz da ciddiyetsizlik maçı ikinci yarıda rus ruletine çevirdi.

Ismael'in maça sakatlıktan yeni çıkmış Weghorst ve son haftaların formsuz isimleri Josef ve Dele Alli'yle ilk 11'de başlaması riskti.

Weghorst attığı erken golle hocasını haklı çıkardı.

Josef'in eski halinden eser yok şimdi ama kredisi var.

Dele Alli'nin sahada olması ise bana Nasreddin Hoca fıkrasını hatırlattı; 'Ya tutarsa!'...

Tutarsa Beşiktaş, dünya yıldızı kazanır ama hocası da ona ancak 53 dakika sabredebildi.



Beşiktaş'ın en iyi adamı hiç kuşkusuz görevini eksik yaptığı gibi savunmanın açıklarını kapatan Valentin Rosier'di.

Masuaku da hem savunma hem de hücumda üretmeye çalıştı ama o kar! İlk devrede şans bulan Muleka sağ kanattaki yerini yadırgarken ikinci yarıda forma giyen Cenk Tosun tam bir hayal kırıklığıydı.

İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Hatayspor'u tebrik ederim.

Burak Öksüz müthiş bir performans gösterirken Bursaspor patentli, Altınordu'dan tanıdığımız Kaleci Erce Kardeşler kalesinde güven veren isimdi.



Beşiktaş'ta un var, şeker var ama neden helva yok? Bugüne kadar Ismael'e hep destek verdim.

Ama dünkü yenilginin hiçbir açıklaması yok. Ismael'e teşekkür edilmeli ve ilk uçakla yolcu edilmeli.

Hakem hatalarının çok konuşulduğu Süper Lig hakemlerin arasında en sağlam hakem Kadir Sağlam... Beşiktaş'ın ilk kez bir maçını yönetti ve çok iyi yönetti.