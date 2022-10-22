Fatmagül’ün suçu ne?

Şimdi bir tık geriye gidelim.

Çok değil, bundan birkaç yıl öncesine... Beşiktaş iki yıl üst üstte şampiyon olup stadın bitirilmesi ülkemizden satılan en büyük gelir getiren Sosa, Cenk Tosun gibi futbolcuların satışından 100 milyon dolar gibi inanılmaz bir paranın kulüp kasasına girişi daha sonra o dönemin başkanının güç zehirlenmesi...

Son derece tartışılan stat maliyeti...

Başarılı teknik direktör Şenol Güneş'in ısrarla istemesine rağmen sezon başı Burak Yılmaz'ın transfer edilmemesi (1.5 sezon sonra alınıp çok başarılı olması)... Lens, Negredo gibi yüksek maliyetle ve gibi hiç verim getirilmeyen isimlerin transferi üzerine Beşiktaş'ın aşağı çekilmesi...

Sonrasında çok başarılı olan futbol şubesinden Ahmet Nur Çebi ve Mete Vardar'ın görevlerine son verilmesi ile 3. ve 4. şampiyonluğunun da engellenmesi... Çeşitli oyunlarla Şenol Güneş'in zorla milli takıma itilmesi...

Ve sonuç olarak büyük bir enkaz bırakılarak Fikret Orman'ın istifa etmesi hakikatten Beşiktaş'a çok büyük darbe oldu. Hani ünlü bir kitap vardı "Fatmagül'ün suçu ne?" adında; söyler misiniz bana peki Şenol Güneş'in suçu ne?

İşte tüm kulüplerimizde yapılan böyle tarihi hatalar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da geçenlerde söylediği gibi tüm kulüpleri iflasın eşiğine getirdi. Haydi bakalım Fatmagül'ü kurtarın şimdi!