Hocam sistem bu!

Gazetem Fotomaç'da önceki gün yayınlanan yazımda 4 büyükler arasında güç farkı olmadığını, 'Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında eksiği yok fazlası yok' yorumunda bulunmuştum. Dünkü 90 dakika beni haklı çıkardı. Beşiktaş, ilk yarıda yanlış sistemde ve bazı futbolcuların aksayışında Trabzonspor karşısında yenik duruma düştü. Tabii ki bu kötü tabloda başrol Valerien Ismael'indi. Josef'in kötü gününde oluşu, Alli'nin oyunu seyredişi takımın eksik mücadele etmesine neden oldu. Ghezzal'ın sakat sakat oynaması ise tam bir cinayet! Ya arkadaş; Cezayirli yıldız sezonu kapatsa, bunun hesabını kim verecek? Masuaku'nun hatasının telafisi olabiliyor ama teknik adam hata yaparsa bunun telafisi yok. Siyah Beyazlı takımın rakip duran toplarında yanlış dizilim yapması biri gol olmak üzere rakibe 3 net gol pozisyonu verilmesine neden oldu. Madem Weghorst takımın en uzunu; ne işi var ön direkte? Valerien Ismael 67. dakikadan sonra doğru değişikliklerle Beşiktaş'ı ayağa kaldırdı. Cenk ve Gedson Beşiktaş'a hücum zenginliğine taşıdı. Özellikle Cenk'in oyuna girmesiyle 4-4-2'ye dönen siyah beyazlılar Trabzonspor'a baskıyı kurdu. Demek ki Beşiktaş'ın sistemi 4-4-2'ymiş ama bu olumlu değişiklikler sadece 1 puanı getirdi. Montero geçtiğimiz hafta satış listesindeydi, dün oyundaydı, iyi de oynadı. Kulübün futbol planlamacılarına sevgilerimle! Dünkü zevkli mücadeleden 1 puan alan Trabzon sahadan mutlu ayrılan ekip oldu. Ismael'in geç uyanışı Beşiktaş'ı 3 puandan etti. Ama insan, Fransız teknik adamın geç de oysa uyandığına şükretmeden edemiyor. Ligin 10. haftası olmuş, Ismael'in hala doğru sistem üzerinde yoğunlaşıyor olması biraz garip değil mi?