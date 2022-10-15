Liderlik aşkına

Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Giresunspor karşısında altın değerinde 3 puan aldı. Siyahbeyazlı takımın son haftalardaki futbolu belki umut vermiyor ama takım averajla ikinci sırada yer alıyor.

Futbolda keşkeleri sevmem ama F.Bahçe derbisinde son dakikada Weghorst müsait pozisyondan yararlansa, bugün Beşiktaş hem puan farkıyla liderdi hem de rakiplerine karşı psikolojik üstünlüğü ele geçirmişti.

Futbol yorumcularına ve özellikle sosyal medya trollerine bakılırsa Beşiktaş kötü oynuyor ve teknik direktör Valerien İsmael ile yollar hemen ayrılmalı. Beşiktaş'a saldırmanın dayanılmaz hazzını duyanlara camia içinden destek gelmesini çok manidar karşılıyorum.

Tabii ki çok iyimser olamayacağım.

Tabii ki Beşiktaş'ın artı ve eksi yanları var ve Ismael'in de yanlışlarını göz ardı edemeyiz ama siyahbeyazlı takımın diğer şampiyonluk adaylarından eksiği yok fazlası var.

ÖLÜM-KALIM MAÇI DEĞİL

Beşiktaş, pazar günü ligin en güçlü ekiplerinden biri olan Trabzonspor'u ağırlayacak. Beşiktaş bu maçı kazanıp liderliği elde etmek isterken Trabzonspor da zirve ile olan puan farkını kapatmak için 3 puanı hedefleyecek.

Bu maç önemli ama iki takım için de bir ölüm kalım maçı olmayacak.

Ben Valerien İsmael ve Abdullah Avcı'nın sahada temkinli olmayı tercih edeceklerini tahmin ediyorum.

İki takım da birbirlerini hataya zorlayacak.

Beşiktaş'ı, Trabzonspor karşısında favori görüyorum. Siyah-beyazlı takımın iki kanat oyuncusu;

N'Koudou ve Ghezzal'in iyileşmesi hücum gücüne büyük destek verecek. Son haftaların suskun ismi Weghorst da N'Koudou ve Ghezzal'in katılımıyla daha çok pozisyon bulma şansı elde erecek.

Bunun yanı sıra Tayfur Bingöl'ün de rakip savunmaları zorlayan hücum girişimleri Beşiktaş'ın en önemli kozlarından biri olacak. Rosier ve Masuaku'nun de sürpriz atakları Beşiktaş'ın Trabzonspor karşısındaki önemli artıları olarak not edilebilir.

HAKEM KONUŞULMASIN

Siyah-beyazlı takımda Tayyip Talha görev aldığı F.Bahçe ve Giresun maçlarında müthiş performansıyla tam isabet transfer olduğunu gösterdi. Savunmada Saiss ve Emrecan'ın sakatlığında Necip mi, Montero mu forma giyecek merak ediyoruz. İdmanlarda bu mevkii için denemeler yapan Teknik Direktör Valerien Ismael'in en doğru kararı vereceğine inanıyorum.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmalar her zaman zevkli ve çekişmeleri geçmiştir.

Umarım bu dev maçta da izleyenler keyifli bir 90 izlerler.Hakemin konuşulmadığı, centilmence bir derbi olmasını diliyorum.