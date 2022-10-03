Düşündürücü!

Temposu düşük bir derbi izledik. İki takım da gol atmaktan çok yememeyi tercih edince kısır 90 dakika oldu. Sonuca bakarsak Jesus zor derbi deplasmanından istediğini aldı. F.Bahçe'nin, Konya ve Rennes maçındaki savunma taktiğiyle Beşiktaş'ı maç başından sonuna ofsayta düşürmesi Ismael'in rakibini iyi çalışmadığını gösteriyordu. Jesus'un ise Josef'i kendi savunmasına sıkıştırmasıyla Salih ve Alli'nin üzerine büyük bir yük bindi. Bu baskı yüzünden Beşiktaş ofansta etkili olamadı. İlk 11'de Muleka'nın yerine Cenk'i tercihi etmesi çok daha doğru olacaktı. Yeni transfer Redmond kaliteli kumaş belli ama takım oyunundan uzak bir görüntü çizince her topla buluşması Beşiktaş için zaman kaybı oldu. Beşiktaş taraftarı baktı takım kötü, son 20 dakikada yaptıkları tezahüratlarla Ismael'e önce Ghezzal'i hatırlattı. Taraftarın müthiş desteğiyle son bölümde; Ghezzal, Tayfur ve Cenk'in de oyuna girmesiyle Beşiktaş pozisyonlar da buldu. Bu atmosferde son anlarda Weghorst öyle bir gol kaçırdı ki anlar vahlar arasında maç 0-0 bitti. Derbinin önemli gerçeği de Ismael'in hamleler için geç kaldığı gerçeğiydi. Tayyip ve Saiss takımın en iyisi olması Beşiktaş için derbinin ne kadar kötü geçtiğini gösteren önemli detaydı. Tayyip basit ve dikine oyunuyla tam not aldı. Beşiktaş'ta 3 haftadır yaşanan form düşüklüğü çok düşündürücü! Teknik kadronun acil bir şeyler yapması gerek. Büyük Beşiktaşlı Rahmi Koç da maçtaydı. Beşiktaşlı yöneticilerin başta F.Bahçe Başkanı Ali Koç olmak üzere yöneticilere güzel bir misafirperverlik göstermesi derbinin güzelliklerindendi.