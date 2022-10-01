Beşiktaş kazanır

Yarın Beşiktaş ile Fenerbahçe derbi maçta karşı karşıya gelecekler. Tabii ki derbilerin heyecanı bir farklı oluyor. İki takım için de önemli ama saha ve seyirci avantajını kullanacak olan Beşiktaş için bu maçı kazanmak çok değerli olacak. Son iki haftada 5 puan kaybeden Kara Kartal, derbiden 3 puanla ayrıldığı taktirde moral ve motivasyonu yeniden yükleyecek.

Beşiktaş son iki hafta öncesine kadar Türkiye'de seyir zevki yüksek bir tempoda maçlar çıkarıyordu.

Önde yapılan baskı, takım uyumu, hücum zenginlikleri, siyah-beyazlı takımın artı yönleriydi. İstatistikler her ne kadar iyi olsa da son iki haftada yaşanan savunma hataları sıkıntıya neden oldu ve teknik direktör Ismael yeniden tartışma konusu oldu. Her ne kadar yönetim 'hocamızın arkasındayız' açıklamaları yapsa da derbi maçın kaybedilmesi durumunda İsmael'in koltuğu sallanır.

Salih ve Josef'e dikkat Sezona iyi başlayan ve taraftarına uzun bir aradan sonra umut veren F.Bahçe ise derbi maçtan azından 1 puanla çıkmak isteyecektir.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jesus'un zamanla ağırlığını hissettiriyor olması dikkat çekici.

Tabii ki daha ligin altından çok sular akar ama Ali Koç'un başkanlık döneminin en iyi F.Bahçe'sini izliyoruz bu sezon.

Beşiktaş'ın derbi maçta da hücum futbolu sergileyeceğini düşünüyorum. Orta sahada büyük bir mücadele olacak. Ben bu maçta Beşiktaş'ın en büyük kozlarının Salih ve Josef olacağını düşünüyorum.

Bu iki futbolcunun savunma ve ofanstaki performansı Beşiktaş'ı ileriye taşırken, Fenerbahçe'yi de durduracaktır.

Tabii ki Weghorst Beşiktaş'ın gol silahı ama Dele Alli ve oynarsa Ghezzal'ın yaratıcılıkları da Kartal'ın kozu olacaktır. Masuaku, Redmond ve Rosier'in kanat bindirmeleri önemli olduğu kadar savunma hattının işleyişi ve Ersin'in performansı Beşiktaş'ın, Fenerbahçe maçında kilit rol oynayacak.

Taraftar büyük güç Taraftar en büyük güç olacaktır. Beşiktaş kadro kalitesi bakımından Türkiye'nin en iyisi... Tüm bunları değerlendirdiğim zaman Beşiktaş'ı, F.Bahçe derbisinde favori görüyorum.

Zaman zaman takım olma kurgusundan uzaklaşma ve basit hatalar sıkıntı yaratsa da siyah beyazlı takımın F.Bahçe maçından iyi skorla sahadan ayrılacağına inanıyorum. Umarım iki büyük kulübe yakışan dostlukta ve mücadelede hakemin konuşulmadığı bir derbi olur.