Organize kötülük

İlk yarıda üst üstte gelen kanat ortalarıyla Beşiktaş, Başakşehir'i bunaltırken özellikle N'Koudou pozisyonları harcayan isimdi. Beşiktaş'ın kadro zenginliğine lafım yok ama dün gözler Ghezzal farkındalığını aradı.

Özellikle oyunda kaldığı 79 dakikada Berkay'ı çok başarılı buldum.

Beşiktaş özellikle ilk yarıda saat gibi işlerken Weghorst'un tutuk gününde olması dikkatlerden kaçmıyordu.

İlk yarıda ceza sahası içinde Başakşehirli oyuncunun topla elle 3 kere oynamasına penaltı verilmemesi rezalet ötesiydi.

40 bin kişi ayağa kalkmış neden VAR'a gitmiyorsun veya VAR neden hakemi çağırmıyorsun? Meler görevini o kadar iyi yaptı ki, bugüne kadar hakemlerle ilgili olumsuz söz söylemeyen Ismael'i bile çıldırttı.

Başakşehir pası seven bir ekip...

Dün beraberliğe yatmaya gelmişlerdi ama altın tepside hediye edilen 3 puanı geri çevirmeyecek kadar tecrübeliler... En iyi oyuncusu libero gibi oynayan kaleci Volkan Babacan olan Başakşehir'in kaleye giden tek topu gol oldu. Yazıklar olsun böyle futbola! Beşiktaş savunması yenen golde uyudu. Ah be Emre oğlum; o kapattığın köşeden golü yemeseydin!

Teknik direktör Ismael, Başakşehir'in öne geçmesinin ardından doğru hamlelerle; Cenk ve Tayfur hamleleriyle daha çok risk aldı ama böyle maçlarda basit golün telafisi kolay kolay olmuyor.

Beşiktaş dün yenildi ama enseyi karartmaya gerek yok! Türkiye'nin hala en iyisi Beşiktaş. Dünkü kayıp 3 puanın telafisi var.

Asıl kafa patlatılması gereken en önemli konu; hakemlerin sezon başından bu yana Beşiktaş'a karşı organize kötülük hareketi...

Bu gerçekten çok can sıkıcı!