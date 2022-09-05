Düşük vites

İlk 25 dakikada iki takım da hücum düşününce zevkli bir mücadele ortaya çıktı. Çok beğendiğim Ömer Erdoğan Başkent ekibine hava katmış. Ankaragücü golü bulup öne geçince arkaya yaslanınca Beşiktaş 2 dakikaya 2 gol sığdırarak maçta hem skor hem de psikolojik üstünlüğü yakaladı. Beşiktaş ilk 4 haftada vitesi çok artırmıştı. Dün düşük viteste kazandı. Önemli olan kötü oynarken de kazanmaktır. Presiyle rakip defansı allak bullak eden Weghorst harikaydı. 5. maçında da skora katkı yapan bir forveti ayakta alkışlamak gerek. Genç Muleka bu performansını sürdürürse sezonun yıldızı olabilecek kapasitede. Necip yeni yüreğini sahaya koyarken Salih'in tutuk oynaması takımı olumsuz etkiledi. Bizim Dele Alli attığı golle klasını gösterdi. Çok kısa süredeki adaptasyonu umut verdi. Dün Ersin'in yerine Emre'nin oynaması hepimizi şaşırttı. Ersin'e teklifler var sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Ismael "Bu tercih benim kararım" dedi ama ister istemez kafalarda soru işareti kaldı. Ankaragücülü Oğuz Ceylan'ı yıllar önce BEFAM'a transfer etmiştim. Takoz Recep'in yerini alabilecek kalite vaat ediyordu. Onu bedavaya satanlar Beşiktaş'a zarar verdi. Beşiktaş'ta çok görmek istediğim Atakan Çankaya da dün sahanın en iyilerinden biriydi. Maçın bitiminde çıkan olaylar ev sahibine yakışmadı. Ligin başında bu gerginliği ve şiddeti anlayamadım.