Müthiş transferin gerçek hikayesi

Beşiktaş bu sezon Premier Lig'de mücadele eden oyuncuları kadrosuna dahil etti. Kulübün son yıllardaki en iyi transfer performansını izledik. Hepsi birbirinden değerli isimler... Başta Başkan Ahmet Nur Çebi olmak üzere kulüpte emeği geçen herkese tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum.

Dele Alli gibi dünyanın sayılı bir yıldızı kadroya kazandılırken ilk 4 hafta itibariyle Weghorst yılın transferi olarak nitelendiriliyor. Saiss, Muleka, Masuaku, Gedson da çok kısa zamanda takıma adapte oldu.

Redmond izlediğim kadarıyla çok iyi bir kumaş. Salih ve N'Koudou da yeni transfer gibi takıma müthiş bir güç katıyor. Ghezzal ve Josef'in takıma katılmasıyla, Beşiktaş kağıt üzerinde şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda.

Yerliler rahatlattı

Transferin bitmesine kısa süre kala Tayfur Bingöl ve Tayyip Talha Sanuç'un kadroya katılması 8+3 yabancı kontenjanı bakımından Beşiktaş'ı rahatlatacaktır.

Transferin son birkaç gününde Tayyip Talha Sanuç'un Beşiktaş'a kazandırılmasında ben de elimden geldiği kadar katkıda bulunmaya çalıştım. Faik Çetiner ile birlikte Eko Türk TV'de her hafta salı akşamları yayınlanan Bizim Stadyum'da bu haftaki konuğumuz Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tı. Çok sevdiğim dostum Murat Sancak, program sırasında Tayyip Talha transferi için Belçika takımıyla anlaşmak üzere olduğunu söyledi. Ben de Sevgili başkana Beşiktaşlıların, Tayyip Talha'yı takımda görmek istediklerini vurgulayarak Beşiktaş'a öncelik vermesini söyledim. Bizim Stadyum'da Murat Bey dobra dobra bu transferde yaşananları anlattı.

Bu transfer için 1.5 aydır Beşiktaş'la görüştüğünü ancak Beşiktaş'ın cebinde 'akrep' olduğunu vurguladı.

Tayyip Talha için Fenerbahçe de devredeydi. Belçika Kulübü, peşinatta yan çizip, Serdar Dursun, Adana Demirspor'a gitmek istemeyince ibre Beşiktaş'a döndü.

Sancak'tan bizzat istedim

Murat Sancak isteseydi Tayyip Talha transferinde ortamı kızıştırabilir ve bu transferde kulübünün kasasına iki katı para kazandırabilirdi. Sancak son yıllarda Türk Futbolu'nda yer alan tüccar başkanların dışında saygın bir profil çiziyor. Bu saygılı duruşundan dolayı kendisini tebrik ediyorum.

Sonrası film gibi... Genç futbolcunun transferin son anlarında İstanbul'a gelip TFF'nin Levent binasında imza atışıyla Beşiktaşlıların yaşadığı büyük mutululuk...

Tayyip Talha transferi beni çok umutlandırdı. Genç ve yetenekli bir kardeşimiz. Gelecekte de Avrupa kulübüne satışta Beşiktaş'a önemli miktarda para kazandırabilir. Umarım Beşiktaş'ta ve Milli Takımımızda büyük başarılara imza atar.

Sonuçta; genç ve yetenekli bir oyuncunun Beşiktaş'a kazandırılması için Başkan ve yönetime katkı sağlamak istedim.

Sosyal medyada çokça teşekkür mesajları aldım. Sevgi ve saygısını ileten tüm futbolseverlere teşekkürü borç bilirim.

Bu önemli transfer Beşiktaş adına mutlu sonla bitti. Sevginiz ve desteğinizle, Türk futbolu ve Beşiktaş'ın bir neferi olmaya her zaman devam edeceğim. Her şey Beşiktaş ve Türk Futbolu için...