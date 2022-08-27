Dele Alli transferi

Beklediğimiz transfer bombası sonunda gerçekleşti.

Bir ay önce "Dele Alli Beşiktaş'a gelecek" desem "Sinan Vardar delirmiş" derdiniz, ama oldu son yılların en büyük sansasyonel transferinde imzalar atıldı.

Bu transferi gerçekleştiren Beşiktaş yönetimini ve katkıda bulunanları tebrik ederim.

Hayırlı, uğurlu olsun.

Risk ama değer!

Tabii ki, iki sezon öncesine kadar İngiliz milli takımı forması giyen ve piyasa değeri 100 Milyon Euro olan bir futbolcunun yaşadığı düşüş olmasa onu Türkiye'de izleme şansımız sıfırdı. Daha önce de yazdım; Dele Alli transferi risktir.

Ama almaya değer bir risk.

Mourinho ile sohbet

Dele Alli transferi olduğunda ister istemez aklıma; Amazon Prime Platformu'nda yayınlanan 'Ya hep, ya hiç Tottenham' belgeselinden bir kesit geldi. 2020-2021 sezonunda Menajer Jose Mourinho'nun, Dele Alli'yle yaptığı görüşmede, "Dün 20 yaşındaydım, bugün 56 yaşındayım.

Senin için de zaman akıp gidecek.

Böyle gidersen çok pişman olacaksın.

Ben istiyorum diye değil, kendi isteğiyle başarıyı iste" sözleri belgeselin en can alıcı anlarından biriydi. Mourinho'nun o belgeselde Alli için "Tembel futbolcu" sözleri de kafama kazınmıştı.

Mourinho gibi büyük hoca onu kazanmaya çalıştı ve ama başarılı olamadı. Sonunda Tottenham'da önce Mourinho'ya ardından da Dele Alli'ye yol göründü.

Top artık Alli'de

Dele Alli büyük bir yetenek. Bugün dünyanın dört bir yanında sokakta futbol oynayan çocukların olmak istedikleri bir futbol idolü.

Ama Beşiktaş da büyük bir kulüp...

Bizim ondan beklentilerimiz, çok çalışıp Beşiktaş formasıyla eski günlerini yakalaması.

Umarım son iki sezonda yedek kalışları, yapılan eleştiriler onun için iyi bir ders olmuştur. Burayı tatil beldesi gibi görürse öncelikle kendisine yazık eder. Umarım hem o kazanır, hem de Beşiktaş...

Yerli rotasyonu

Beşiktaş transfer bombalarını patlatırken umarım yerli oyuncu sıkıntısı göz ardı edilmez.

Saha içinde mücadele etmesi gerekli olan 3 oyuncuda sıkıntı göze çarpıyor. Kerem Atakan Kesgin transferi bir nebze olsun Beşiktaş'ı rahatlatır ama özellikle savunmada sıkıntı yaşanmaması için tedbirlerin alınması gerek.

Ismael'in gel-gitleri

Beşiktaş'ın Karagümrük maçında sergilediği futbol siyah-beyazlıları umutlandırdı.

Ancak teknik direktör Ismael'in ikinci yarıda oyuncu değişikliklerine gitmemesi maçı tehlikeye atacaktı.

Özellikle Ersin'in yaptığı harika kurtarışla korkulan olmadı ama taraftarların tribünden "Oyuncu değiştir Valerien Ismael' diye tezahürat yapması çok düşünülmesi gereken bir durumdu.

Taraftar Ismael'i seviyor, başarılı olmasını istiyor ama Beşiktaş'ın başarısı onlar için her şeyden çok önemli. Ismael Hoca'nın Cenk'i 90+3'te oyuna sokması da Cenk'in hiç hak etmediği bir tavırdı.

Bu tavır sadece Cenk'i değil, diğer oyuncuları da tedirgin eder.

Ismael, saha içinde hırslı ve göze hoş gelen futbol oynatmaya çalışan bir teknik adam.

Ama bazen ortada hiçbir şey yokken hem kendisine hem de takıma zarar veriyor.

Mesela Serdar Saatçı konusunu gereksiz büyüttü.

Beşiktaşlı yöneticilerin Valerien Ismael'in zaman zaman görülen bu ayarsız gel-gitlerine çözüm bulması gerek. Benden uyarması...