Beşiktaş’a yakışmadı

90 dakika boyunca tatsız tuzsuz bir futbol izledik. Beşiktaş'ın sezon başından bu yana gösterime sunduğu ilk 30 dakika baskısını bu maçta göremedik.

Siyah-beyazlı takım maç boyunca keyif vermediği gibi izleyenlerin keyfini kaçırdı. Hele hele rakip ligin en zayıf ekibi İstanbulspor olunca...

Siyah-Beyazlı üretken de değildi.

Beşiktaş'ın attığı gol uzun süre unutulmayacak tarzdaydı. Biraz komik, biraz futbolumuzu anlatır cinsten! Hakem çift vuruş verirken N'Koudou neden direkt vurur, kaleci neden topu tutmak ister ve içeri atar? Tabii Ersin'in yediği iki gol de rakibe hediyeydi. İlk gol geçen hafta Emre'nin kapadığı köşeden yediği golün benzeriydi.

İkincisinde adımlama yanlışlığı Ersin'e yakışmadı. Beşiktaş'ta kalede sorun var. Mert Günok ne durumda bilmiyorum ama iyileşmesini dört gözle bekliyoruz.

Beşiktaş'ın dün en iyisi Masuaku'ydu. Weghorst da yine çdk koştu, arkadaşlarını ateşlemeye çalıştı. Salih, Gedson ve Tayyip Talha haricinde vasatı aşan oyuncu yok gibiydi. Josef'in sakatlık ve ceza sonrası maç eksikliği Beşiktaş'ın gücünü de aksattı. Yeni transfer Tayyip Talha oyundan kaldığı süre içinde görevini yaptı. Sakatlığı şanssızlığı oldu, geçmişler olsun.

Saatli bomba Welinton hala forma giyiyorsa Beşiktaş'ın futbol planlamasında önemli bir yanlışlık var.

Dünkü puan kaybı önemlidir, normal, karşılamıyorum. Beşiktaş böyle oynamaya devam ederse bu sezon yine hüsran yaşanır. 15 günlük arada Valerien Ismael gereken önlemleri almalı.