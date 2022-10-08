Gözüm üzerinizde

Merkez Hakem Kurulu, sürpriz bir kararla bu hafta, ligin ikinci haftasında Beşiktaş'ı Alanyaspor deplasmanında yakan Yasin Kol'a görev verdi. Yetmedi, geçen sezon yapılan operasyona başkaldıran ve bu yüzden TFF Hukuk Kurulu'na sevk edilen yan hakemler Alpaslan Dedeç ve ve İsmail Şencan'ı Giresunspor-Beşiktaş maçına atadı. Peki bu gelişmelerin anlamı ne oluyor? Geçen sezon 8 Mart'ta yapılan ve birçok hakemin saf dışı bırakıldığı operasyonun en büyük destekçisi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ydi. Kulüplerin de büyük çoğunluğu da bu operasyona destek verdi. Ama ne olduysa birçok kulüp başkanı yan çizdi ve ardından yaşanan gelişmelerle operasyon askıya alındı. Yeni sezonla birlikte de hakemler Beşiktaş'a açık ve seçik cephe aldı. Maalesef Türk futbolunda yıllardır aynı tas aynı hamam yaşanıyor. Bu tiyatronun başrolündekiler sürekli Beşiktaş'ı hedef seçiyorlar. Büyük Beşiktaş camiası bu tuzakları unutmayacaktır. Futbola ve özellikle de Beşiktaş'a zarar verenlerin bu tiyatrosu son bulacaktır. Gözüm üzerinizde! Beşiktaş'ın fazlası var Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde gösterdiği performans nedeniyle çok eleştirildi. Maç yazımda da belirttim, mücadelenin son 10 dakikası haricinde siyah beyazlı takımı beğenmedim. Yorumlarda en büyük eleştiri teknik direktör Valerien İsmael'e yapıldı. Fransız teknik adamı ben de eleştiriyorum ama bir yandan da tam destek verilmesi düşüncesindeyim. Ancak gerçek olan bir şey var ki; Ismael'in kredisi tükeniyor. Başkan Çebi her fırsatta İsmael'e 'Arkandayız' mesajı veriyor ama büyük takımlarda bu kadar üst üstte bu kadar hataya ve puan kaybına tahammül olmaz. Derbi maç sonrası birçok eleştirinin ardından bardağa bir de dolu tarafından bakmak gerekir. Ghezzal'ın oyuna girmesiyle Beşiktaş'ın 80. dakikadan sonraki temposuna Türkiye'de dayanabilecek bir takım yok. Beşiktaş bu tempolu futbolu daha uzun süre ortaya koyabilecek güce sahip... Siyah-beyazlı takım daha önce de bunu gösterdi. Bu gösterişli oyun Türkiye Süper Lig'inin de en iyisi. Maceraya gerek yok Derbi maçta beni sevindiren önemli detay da yeni transferler Tayyip Talha ve Tayfur'un gösterdiği müthiş performanstı. Tayyip Talha sanki uzun yıllardır Beşiktaş forması giyiyormuş gibi ayağına hakim, soğukkanlı ve yer tutuşlarıyla yıllardır aradığımız savunma oyuncusu... Tayfur Bingöl de oyunda kaldığı 20 dakikada çok başarılı bir performans gösterdi. Tayfur, müthiş hırsıyla Fenerbahçe savunmasına soğuk terler döktüren isimlerinden başında geldi. Ligin daha çok başı... Puan farkı yok denecek kadar az... Köprünün altından daha çok sular akacak. N'Koudou'nun de tamamen iyileşmesiyle Beşiktaş şampiyonluğun en güçlü adayı konumuna gelebilir. Beşiktaş'ın en büyük gücü muhteşem taraftarı... Derbi maçtaki tribün performansı olağanüstüydü. Enseyi karartmaya gerek yok. Beşiktaş'ın şampiyon olması için fazlası var, eksiği yok. Yeter ki, Valerien Ismael macera aramasın ve takımın ayarlarıyla oynamasın.