Sözüm Ismael’e!

Beşiktaş'ın 3 haftadır kötü sonuçların ardından galibiyeti önemliydi. Siyah-Beyazlı takımın özellikle ilk 45 dakikadaki futbolu umut verirken 2. yarıdaki performansı hayal kırıklığıydı. Maçın son anlarında Giresunspor'un golünün VAR'dan dönmesi belki de Valerien Ismael'i ipten aldı. Sözüm Ismael'e... İlk yarıda takım ışık saçarken ikinci yarısında skoru koruma isteği tam bir saçmalıktı. Biri ona söylesin Beşiktaş büyük takımdır, skoru koruma iç güdüsüyle kapanmaz. Daha önce de yazdım, Fransız teknik adam hala Beşiktaş'ı anlamadı. Bu gidişle Beşiktaş'ı anlayamadan da gidecek gibi! HHH Maçın yıldızı Tayyip Talha'ydı. Gösterdiği performans, attığı harika golle dört dörtlük bir performans gösterdi. Beşiktaş formasını aşkla giyen dün 90 dakika içinde 3 ayrı pozisyonda görev alan Tayfur da kolay kolay formayı kaptırmaz. Sayın Ahmet Nur Çebi başkandan ricamdır; Tayfur'un bonservisinin sezon sonunda lütfen alınsın. Masuaku ve Josef de alkışı hak eden oyunculardı. Ismael, Dele Alli ve Redmond'u kazanmak istiyor ama ikisi de zaman kaybından başka bir şey değil. Onlar gibi çok futbolcu geldi, gitti. Alli ve Redmond'un yerine Kerem Atakan ve Berkay'a yer verilse daha akılcı olacak. Cenk'in de dışlanmaması gerek. Bu takımın ona ihtiyacı olacak. Oyuna sonradan giren Ghezzal'in eski gücüne kavuşması takımın gücüne güç katacağı gerçeğini de bir kenara not edelim. HHH Özetle Beşiktaş kazandı ama Ismael bu maçtan sonra da tartışılmaya devam edilecek. Hafta içinde 'Hakemlere ve özellikle de yan hakemlere dikkat" diye uyarmıştım. Yazdıklarımız etkili olmuş, derslerini almışlar. Beşiktaş'ın verilmeyen golü, verilen penaltı, doğru kararlardı. Giresun'un golünde de yanlış kararın VAR'dan dönmesi hakemleri de kurtardı.