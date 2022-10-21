Çok zor karar!

Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynadığı maçın ardından taraftarların Valerien Ismael'i istifaya davet etmesi spor medyasının 1 numaralı gündemi oldu. Her ne kadar Ismael, "Ben Türkçe bilmiyorum, yapılan o yüzden yorum yapamayacağım" dese de bu rüzgar kolay kolay dinmeyecek gibi... Beşiktaş taraftarının uzun yıllar sonra bir teknik adama bu kadar tepki gösterdiğine şahit oluyorum. Yanılmıyorsam en son 11 yıl önce Bernd Schuster istifaya çağrılmıştı. Taraftarın bu çıkışını önemli buluyorum. Beşiktaş taraftarı net bir mesaj veriyor. Taraftarlar artık Valerien Ismael'e güvenmiyor. En önemlisi Beşiktaş'a gönül verenlerin büyük çoğunluğu, Premier Lig'in yıldızlarının oluşturduğu bu kadronun iyi bir teknik adamla başarıyı yakalayacağına inanıyor. Taraftarın isteği; kaliteli kadronun çok geç olmadan işinin ehli bir teknik adama emanet edilmesi...

ÇEBİ NE YAPSIN?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de, teknik direktör Ismael'in arkasında durmakta kararlı. Çebi ve yöneticiler hocanın uzun vadede başarılı olacağına inanmaları gayet normal bir durum... Tabii bir de işin maddi yönü var. Ismael giderken tazminatını alacak, yeni teknik adama bütçe ayrılacak ve muhtemelen de gelecek hoca da transfer isteyecek. Tabii bunların hepsi maddi külfet olarak kulübün kasasına yansıyacak. Doğrusu Çebi zor durumda!

BRAVO ALİ KOÇ

Geçtiğimiz günlerde F.Bahçe Başkanı Ali Koç, benim yıllardır dile getirdiğim gerçeği dile getirdi; "Kulüplerimizin nefesi birkaç ay içinde, bilemediğiniz sezon sonunda kesilecek. " Ali Koç'u bu popülizmden uzak, cesaretli demecinden dolayı kutluyorum. Kulüplerimiz bu kadar maddi sıkıntı yaşarken atılacak her adım dikkatle seçilmek zorunda. Durum tam bir felaket!

KENDİ KADERİNİ ÇİZECEK

Ismael'in Hatayspor, Ümraniye ve Galatasaray maçlarında alacağı sonuçlar kaderini çizecek. Sezon başında da yazdım, Ismael'in inatlarından vazgeçmesi gerek.Trabzonspor maçının son yarım saatinde görüldü ki bu takımı başarıya götürecek dizilim; 4-4-2 sistemi. Ismael, Hatayspor deplasmanında Weghorst'un yokluğunda cesaretle Cenk ve Mulekalı 11'le sahaya çkmalı. Tabii ki Beşiktaş'ta yaşanan performans düşüklüğünü sadece teknik direktöre kesmek haksızlık olur.

KADRO SEÇİMİ ÖNEMLİ

Masuaku ve Rosier'in performanslarının yükselmesi takım için büyük avantaj ama Josef'in form düşüklüğü dikkat çekici. Saiss'in yokluğu büyük sıkıntı ama satış listesinde bulunan ve Trabzonspor maçında zorunluluktan forma giyen Montero'nun iyi futbolu övgüyü hak etti. Redmond ve Dele Alli ısrarını anlamak mümkün değil. Giresunspor maçında sahanın en iyilerinden Tayfur neden Trabzonspor maçında kesik yedi anlayamadık. Tabii bir de bu sezon kalede sıkıntı var.Mert Günok iyileştiyse neden hiç düşünülmüyor anlaşılır gibi değil. Başarı için, kadroda ciddi bir revizyona ihtiyaç var. Umarım yarın çok geç olmadan gerekenler yapılır.