Hoş geldin Şenol Güneş

Evet, beklenen oldu. Valerien İsmael ayrıldı... Ve siyahbeyazlı camianın büyük bölümünün arzu ettiği Şenol Güneş, Beşiktaş'a döndü. Hayırlı, uğurlu olsun. Ahmet Çebi başkanın futbol sorumlusu ve Mete Vardar'ın A Takımın başında olduğu dönemde; Slaven Bilic'in ayrılmasıyla Çebi ve Vardar, Şenol Güneş'e görüşme yaparak kendisiyle prensipte anlaşmışlardı. Konu yönetime geldi. O dönemin başkanı Fikret Orman ısrarla Abdullah Avcı'yı isterken yönetimin büyük çoğunluğu da Mustafa Denizli'yi tercih etmişti. Ahmet Nur Çebi ve Mete Vardar'ın desteğiyle Şenol Güneş, Beşiktaş'ın teknik direktörü oldu. Çok kısa süre sonra Fikret Orman, "Futbolu kendime bağlıyorum" deyince Mete Vardar bir daha toplantılara gitmeyerek tavrını koydu. Bence son yapılan teknik direktör değişikliğinde Çebi Başkan, Şenol Güneş de teknik direktör olarak birbirlerine kavuştular. Bu hazine önemli Herkes yakından tanıyor; Şenol Hoca'yı anlatmaya gerek yok. Ama bence en büyük özelliği formsuz, yetenekli futbolcuları yeniden kazanmaktır. Beşiktaş'ın bu sezonki kadrosuna baktığımızda böyle oyuncular çoğunlukta... Şenol bu hazineden iyi bir takım çıkarır mı? Bence çıkarır. O zaman Beşiktaş bu sezon zor da olsa şampiyonluğun adaylarından biri olacaktır. Süper Lig'i idare adan hakemler de arızalar devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yapılan hakem devrimine sırtını çevirenler hataları gördükçe bas bas bağırıyor. O dönem hakem operasyonuna destek veren daha sonra yalnız kalan Ahmet Nur Çebi'ydi. Orada köklü bir temizlik yapılmadıkça bu rezalet böyle gidip gelecek. Devrim başka bir bahara kaldı. Çok eski arkadaşım, iyi insan, eğitimci; Şenol Güneş'e ve Beşiktaş'a başarılar diliyorum.