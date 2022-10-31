Şen ola Kartal

Gençliğimizde Beşiktaş'ın kazandığı her maçın ardından Ağaçlı Yol'dan bağırarak semte yürürdük; "Şen ola Kartal, şen ola... " Şenol Hoca'nın başa geçmesiyle şen olacağız inşallah!

Dünkü maçı seyrederken 'Şenol Hoca neden gitti? 3.5 yıl sonra iyi ki geldi" demekten kendimi alamadım.

Eski başkanın kulakları çınlasın.

Tabii ki Şenol Hoca'nın elinde sihirli değnek yok ama usta teknik adam dün yaptığı küçük dokunuşlarla Beşiktaş'a güneşli günlerin geleceğini müjdeledi. Takımın kazanma iştahının geri gelmesi 3 puandan da önemliydi.

Şenol Hoca'nın kanatsız hücum organizasyonu keyif verdi. Dele Alli'nin forvete yakın oynaması da hücuma büyük katkı sağladı.

Ama savunma kurgusundaki hatalar hala büyük sorun...

Beşiktaş'ın iyi bir kadrosu var.

Tek tek baktığınızda takımın yüzde 80'den fazlası tek tek yıldız oyuncular... Hep söylüyorum bu takım 4-4-2 oynar. Weghorst'un bu sistemle daha verimli olduğu gün gibi ortada... Mert Günok tercihi olması gereken bir durumdu. Josef, uzun bir aradan sonra en verimli futbolunu sergiledi. Salih hem savunma, hem de hücumda çok çalışkandı.

H H H

Cenk'in golleriyle geri dönmesi çok önemli bir detay... Tayyip Talha'nın her geçen hafta yıldızı daha da parlıyor.

Dele Alli'nin forvete yaklaşması hücuma büyük katkı sağladı.

Beşiktaş taraftarı müthiş coşkuyla şov yaptı. Gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinden kazanılacak 3 puan zirveye yükseliş maçı olabilir.

Ümraniyespor başkan Tarık Aksar ile geçen sezon büyük bir başarıya imza atarak Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi. Ligde istenilen sonuçlar alınmamasına rağmen Recep Uçar'a sahip çıkmalarını son derece takdir ediyorum.