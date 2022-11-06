Beşiktaş’a yakışmadı

Şenol Güneş'in kaleye Mert Günok'u emanet etmesi ustalık işiydi. Tecrübeli kaleci yaptığı kurtarışlarla Beşiktaş'ı ayakta tutmaya çalıştı. Ama yetmedi... doğrusu dünkü derbi yenilgisi Beşiktaş'ın eksilerine göz önüne serdi. Galatasaray kazanmayı çok istedi. Sarı kırmızılı ekipte Icardı maça damgasını vuran isim oldu. Sadece attığı gollerle değil, savunmaya verdiği destekle takımına derbi zaferini kazandıran isim oldu. Beşiktaş; ilk 45 dakikada temkinli oynarken ilk 25 dakikada Galatasaray'ın baskısını sindirdirkten sonra maça ağırlığını koydu. Cenk'in attığı gol siyah beyazlılara özgüven verirken Galatasaray yaklaşık 30 dakika kendine gelmedi. Sonrası mı? Basit bir savunma hatasının ardından oyundan tamamen düşen bir takım görüntüsü siyah beyazlılara hiç yakışmadı. HHH Affedilmez defans boşluğunda Icardi 59. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü atarken Beşiktaş için maç çoktan bitmşti. Son 30 dakikada Sarı-Kırmızılı takım öyle goller kaçırdı ki, Mert Günok sahneye çıkmasa tarihi fark olurdu. Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ayakta durmakta ve hatta takımı hücumu taşımaya çalışan isimdi. Josef de vasatın üzerine çıkan isimdi. Galatasaray takım olarak ayakta dururkan Rashica ise müthiş performasıyla takımının derbi zaferine imza atanların başında geldi. Bu derbi yenilgisi Beşiktaş'a yakışmadı. Galatasaray'ı tebrik ederim. Sarı kırmızılı takım gücünü gösterdi. Ama koca Galatasaray'ın top toplayan çocukları örgütlemesine anlam veremedim. Hakem Umut Meler harika bir maç yönetti. Kendisini tebrik ederim. Sonuç olarak Beşiktaş'ta Şenol Hoca'nın yapacak çok işi var. Allah kolaylık versin...