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Beşiktaş’ın düğünü

SİNAN VARDAR Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 06:50
Sinan Vardar
Beşiktaş’ın düğünü
Beşiktaş'ta hep söylediğim bir şey vardır; camia birleşmeli; ele ele, gönül gönüle vermeli, Beşiktaş'ın hak ettiği yerlere taşımalıdır. Yıllar önce Beşiktaş'ın Leverkusen'le oynadığı maç öncesi Alman ekibi yöneticileri bizleri statlarında ağırlamıştı. Leverkuselilerin maç öncesi stat içindeki restaurant ve kafelerde büyük coşku yaşamıştı. 18 yaşının üstü her taraftar bir kongre üyesiydi ve haftanın 7 günü açık kulüp tesislerinde eğleniyor, etkinlik düzenliyorlardı. Türkiye'de muhteşem statlar yapıldı, ama ne tezattır ki; sadece 15 günde bir maç oynanıyor. Maalesef Onursal Başkan Süleyman Seba'nın kulübe kazandırdığı tesislere sahip çıkamadık. Seba'nın ardından kulüp borç batağına girerken camianın bir araya geleceği tesisler bir bir satıldı.

Geçtiğimiz hafta eşim Tülin'le Beşiktaş camiasının önde gelen isimlerinden Diana-Şenol Demirağ çiftinin düğününe gittim. Şenol'u çok eskiden tanırım. BEFAM'da başarılı işlere imza attık. Şenol ardından basketbol şubesinin başına geçti. 2005'te Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nın şampiyonluğunda başrolü oynayan isimdi. 2012'de Erkek Basketbol Takımı'nın Türkiye şampiyonluğunda ve aynı sezon takımın Avrupa arenasında uzandığı EuroChalange Kupası'nın kazanılmasında önemli rol oynamıştı. Şenol, Allahı var kendi cebine değil, Beşiktaş'a hizmet etti. Düğününde başkan Ahmet Nur Çebi ve Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün eski bakanlarımızdan Ali Doğan'la birlikte nikah şahitliği yapması güzel bir görüntüydü. H H H
Gergin kongrelerde birbirlerini sertçe eleştiren kişilerin dargınlıkları unutarak sarılıp, birlikte eğlenmeleri beni çok mutlu etti. Küskün Beşiktaşlıları yeniden aramızda görmek çok iyi geldi. Demirağ'ın alkışlarla sahneye çıkarak bugünün hızlandırılmış üçlüsü yerine eski günlerdeki gibi üçlü çektirmesiyle hepimizin şampiyonluk tezahüratlarına eşlik etmememiz harikaydı. Sevgili Şenol kardeşim belki de yıllardır yapılamayanı yaptı ve Beşiktaşlıları bir araya getirdi. Umarım Beşiktaş camiasını yeniden bir araya getirecek organizasyonlar yapılır ve camiada birlik havası eser

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