Beşiktaş’ın düğünü

Geçtiğimiz hafta eşim Tülin'le Beşiktaş camiasının önde gelen isimlerinden Diana-Şenol Demirağ çiftinin düğününe gittim. Şenol'u çok eskiden tanırım. BEFAM'da başarılı işlere imza attık. Şenol ardından basketbol şubesinin başına geçti. 2005'te Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nın şampiyonluğunda başrolü oynayan isimdi. 2012'de Erkek Basketbol Takımı'nın Türkiye şampiyonluğunda ve aynı sezon takımın Avrupa arenasında uzandığı EuroChalange Kupası'nın kazanılmasında önemli rol oynamıştı. Şenol, Allahı var kendi cebine değil, Beşiktaş'a hizmet etti. Düğününde başkan Ahmet Nur Çebi ve Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün eski bakanlarımızdan Ali Doğan'la birlikte nikah şahitliği yapması güzel bir görüntüydü. H H H
Gergin kongrelerde birbirlerini sertçe eleştiren kişilerin dargınlıkları unutarak sarılıp, birlikte eğlenmeleri beni çok mutlu etti. Küskün Beşiktaşlıları yeniden aramızda görmek çok iyi geldi. Demirağ'ın alkışlarla sahneye çıkarak bugünün hızlandırılmış üçlüsü yerine eski günlerdeki gibi üçlü çektirmesiyle hepimizin şampiyonluk tezahüratlarına eşlik etmememiz harikaydı. Sevgili Şenol kardeşim belki de yıllardır yapılamayanı yaptı ve Beşiktaşlıları bir araya getirdi. Umarım Beşiktaş camiasını yeniden bir araya getirecek organizasyonlar yapılır ve camiada birlik havası eser