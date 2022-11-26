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Beşiktaş Emlakjet 75-91 Türk Telekom (MAÇ SONUCU)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'inde heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde Beşiktaş evinde Türk Telekom'a 75-91 mağlup oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 18:21
Beşiktaş Emlakjet 75-91 Türk Telekom (MAÇ SONUCU)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Beşiktaş Emlakjet'i 91-75 yendi. Bu sonuçla başkent temsilcisi, Süper Lig'deki 7. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar ise 7. maçında 5. kez mağlup oldu.

Beşiktaş Emlakjet: McCormack 17, Mooney 7, Rich 2, Orelik 7, Okben Ulubay 15, Usher 19, Yiğit Onan 2, Yağız Aksu 1, Burak Can Yıldızlı 5

Türk Telekom: Rıdvan Öncel 12, Jones 20, Semih Erden 4, Berk Demir, Taylor 21, Grant 9, Alihan Demir 2, Erkan Yılmaz 10, Sestina 11, Bouteille 2

1. Periyot: 23-20

Devre: 46-43

3. Periyot: 58-69


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