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Pınar Karşıyaka: 92-76 Yukatel Merkezefendi Belediyesi (MAÇ SONUCU)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'inde 8. hafta heyecanı devam ediyor. Zorlu karşılaşmada Pınar Karşıyaka evinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 92-76 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 20:40
Pınar Karşıyaka: 92-76 Yukatel Merkezefendi Belediyesi (MAÇ SONUCU)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. haftasında Pınar Karşıyaka, Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 92-76 yendi.

Pınar Karşıyaka, 3 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrılırken, Denizli temsilcisi 3 müsabakanın ardından yenilgiye engel olamadı.

Karşılaşmaya daha etkili başlayan Pınar Karşıyaka, 6. dakika içinde Kuzminskas'ın smaç basketiyle farkı 10 sayıya kadar çıkardı: 15-5. Üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip periyodu 11 sayı farkla 22-11 üstün bitirdi.

İkinci periyodun başında aradaki farkı azaltan rakibi karşısında 15. dakikayı 32-27 önde geçen Pınar Karşıyaka, bitime 2 dakika kala farkı 15 sayıya yükseltti: 45-30. Ev sahibi ekip soyunma odasın 50-36 önde gitti.

Üçüncü periyodun ilk 5 dakikalık bölümünde farkı 20 sayıya (58-38) çıkaran Pınar Karşıyaka, periyodu 72-51 üstün tamamladı.

Son periyotta üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, 35. dakikasını 77-66 önde geçtiği müsabakadan 92-76 galip ayrıldı.

1. periyot: 22-11

Devre: 50-36

3. periyot: 72-51

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