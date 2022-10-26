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Final Four için Dubai iddiası!

THY EuroLeague'de bu sezon Final Four, Arap yarımadasında yapılabilir!.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 17:11
Final Four için Dubai iddiası!

THY EuroLeague'de 2022-2023 sezonunda oynanacak Final Four için ev sahibi ülke henüz belli değil.

Basketnews'in haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin organizasyonu alma yarışında öne geçtiğini iddia etti.

Haberde ayrıca Arap yetkililer Final Four'u üst üste 3 yıl Dubai'de düzenlemek istiyor.

Ev sahipliğinde adı geçen Kaunas için Litvanya hükümetinden 1 milyon euro ek ücret talep edildiği ancak bu talebin reddedildiği de yazıldı.

THY EuroLeague'de final four'a ev sahipliği için İstanbul ve Stokholm'ün de adı geçiyor.

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