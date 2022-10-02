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Anadolu Efes - Galatasaray Nef: 77-68 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef karşı karşıya geldi. Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanan mücadele 77-68'lik skorla mavi-beyazlıların lehine sonuçlandı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 15:07
Anadolu Efes - Galatasaray Nef: 77-68 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu ilk maçında Anadolu Efes, Galatasaray Nef'i 77-68 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk 4 dakikalık bölümünde Galatasaray Nef tüm hücumlarından eli boş dönerken, Anadolu Efes 9-0'lık bir seriyle öne geçti. Pota altını iyi kullanan lacivert-beyazlı ekip karşısında son dakikalarda skor üretmeye başlayan Galatasaray Nef, arayı kapatsa da ilk çeyreği Anadolu Efes, 15-9 üstünlükle tamamladı.

İkinci çeyreğe peş peşe iki basket bularak başlayan Galatasaray Nef, skoru 2 sayıya kadar düşürdü: 15-13. Ev sahibi ekibin hücumlardan skor üretemeden dönmesini iyi değerlendiren sarı-kırmızılı ekip, Angola'nın üç sayılık basketiyle skoru eşitledi: 18-18. Mola dönüşünde Egemen Güven'in peş peşe basketleriyle skor üstünlüğünü bir kez daha ele geçiren Anadolu Efes, soyunma odasına 38-33 galip durumda gitti.

Karşılaşmanın ikinci çeyreğindeki bölümündeki çıkışını üçüncü çeyrekte de sürdüren Galatasaray Nef, Sadık Emir Kabaca'nın 26. dakikadaki sayısıyla bir kez daha skoru dengeledi: 46-46. Sarı-kırmızılı ekip, çeyreğin bitimine çok az bir süre kala Morgan'ın basketiyle mücadelede ilk kez öne geçti ve müsabakanın bu bölümünü 52-51 önde geçti.

Son bölüme hızlı başlayan Anadolu Efes, Beaubois'nın etkili oyunuyla kısa sürede 60-54 öne geçti. Dış atışlarda isabet bulan Galatasaray Nef, Angola ve Göksenin Köksal'ın üç sayılık basketleriyle tekrar üstünlüğü ele geçirdi: 65-63. Bitime 1 dakika kala 70-68 öne geçen Anadolu Efes, Micic'in basket faulüyle farkı 5 sayıya (73-68) yükseltti. Galatasaray Nef'in üst üste 2 hücumdan boş dönmesini iyi değerlendiren lacivert-beyazlılar, karşılaşmayı 77-68 kazandı.

Karşılaşma öncesinde Anadolu Efes'in kazandığı Cumhurbaşkanlığı Kupası, lacivert-beyazlı takımın kaptanı Doğuş Balbay tarafından salona getirilirken, mücadeleyi Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de izledi.

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