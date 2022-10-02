Anadolu Efes - Galatasaray Nef basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda ilk hafta heyecanı Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Galatasaray Nef basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANADOLU EFES - GALATASARAY NEF BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı 2 Ekim Pazar günü saat 13:00'da bEIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

JEYHVE FLOYD EKSİK

Galatasaray'dan gelen açıklamaya göre ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilen Jeyvhe Floyd 4-6 hafta arasında forma giyemeyecek.