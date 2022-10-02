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Anadolu Efes - Galatasaray NEF maçı sonrası Ergin Ataman konuştu: Çok iyi mücadele ettiler

Anadolu Efes ve Galatasaray NEF, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-23 sezonunun ilk haftasında karşı karşıya geldi. Mücadele, Anadolu Efes'in 77-68'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonrası Ergin Ataman, Galatasaray NEF maçına dair konuştu. İşte o sözler...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 16:54
Anadolu Efes - Galatasaray NEF maçı sonrası Ergin Ataman konuştu: Çok iyi mücadele ettiler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-23 sezonunun ilk haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Galatasaray Nef'i ağırlayan ve karşılaşmadan 77-68 galibiyetle ayrılan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Ataman, "Maçın içinde çok iniş çıkış yaşadık. Galatasaray Nef takımı da çok iyi mücadele etti. Özellikle pick&poplardan, uzun oyuncuların dış şutlarıyla bizi savunma düzenimizden çıkardılar. Zizic'le eşleşen Sadık'ın bulduğu sayılar bizim düzenimizi bozdu. Her öne geçtiğimizde, geri gelip aslında maçı kazanma noktasına da geldiler. Son iki dakikayı özellikle Rodrigue Beaubois ile çok iyi oynadık. Hücumda müthiş bir performans gösterdi. Ona Micic ve M'Baye de katılınca sezona bir derbi galibiyetiyle başlamasını bildik. Oyuncularımı kutluyorum. İki önemli konu var, bunu da söylemek istiyorum. İstanbul'da yaşıyoruz, büyük bir metropol. Çok sayıda taraftarımız var, böyle bir derbiyi bu saatte oynamayız bir daha. Bu maçı normal bir saatte 10.000 seyirciyle oynardık. İkinci konu da, bir çok oyuncum uyardı. Saha içindeki reklamların son derece kaygan olduğu konusunda azami dikkat edilmesi gerekiyor, bir çok pozisyonda oyuncular kaydılar. İlk haftayı tamamladık, Cuma akşamı Euroleague başlıyor. Tekrar dolu salonda, şampiyon takımı kucaklayacak taraftarımızla birlikte, Kızılyıldız maçından galibiyet ile ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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