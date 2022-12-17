Gölge etmeyin!

Dünya Kupası nedeniyle ülke futbolumuza ara verilirken Beşiktaş'ın gündemi oldukça yoğun geçiyor.

Geçtiğimiz hafta Divan Kurulu başkanı Sayın Tevfik Yamantürk'ün açıklamalarının ardından camia ister istemez kongre havasına girdi. Sayın Ahmet Nur Çebi de geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında, camia içinde birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Umarım Divan ile yönetim kurulları arasında bu erken mücadele şimdilik sona erer. Seçim dönemine girilince her kongre üyesi aday olabilir ama şu anki hedefimiz öncelikle şampiyonluk ve Türkiye Kupası'na odaklanmak olmalı.

Ceyhun Kazancı'nın; "Valerien Ismael çok başarılı olacaktı ama taraftar baskısına dayanamadı" sözleriyle arı kovanına çomak sokması hiç doğru değil. Sevgili Ceyhun, sen artık işine odaklan.

Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş'tir. Sen yeter ki Şenol Hoca'ya destek ol.

Şenol Güneş performansı yerlerde sürünen futbolcuları ayağa kaldırmakta meşhurdur.

İşte Redmond kendini göstermeye başladı. Dele Alli'deki büyük gelişime hazır olun. Yeter ki Şenol Hoca'ya güvenelim, Şenol Hoca'ya gölge etmeyin. Ah keşke Şenol Güneş'in yanında futbolun içinde gelen bir futbol adamı olsaydı.

'Fas'landık, paslandık Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı'nın yarı finale yükselmesi beni çok mutlu etti. İlk defa bir Afrika ekibi böyle bir başarıya imza attı.

Fransa'ya elendikleri maçta çok da iyi oynamalarına rağmen elenmeleri futbolun adaletsizliğiydi. Bizler ise hala 2002 yılındaki Dünya Kupası'nda Şenol Güneş'le kazandığımız dünya üçüncülüğüyle avunuyoruz. Futbolda gerçek yapılanmayı yapmadığımız gibi hala havanda su dövüyoruz.

Dünya, Katar'daki futbol karnavalını izlerken bizler yabancı kontenjanını tartışıyoruz. TFF Başkanı VAR için yabancı hakemlere teklif götürdüklerini ancak kabul edilmediğini açıkladı. Hep söylüyorum; VAR'a Çinli hakemler gelsin, Türk futbolu kurtulsun!

Size belki komik geliyor ama VAR'ı yönetecek hakemler dürüst olmalı ve baskılardan etkilenmemeli.

Kulüp yöneticilerimiz ise menajerleriyle hala çilek transferlerin peşinde... Fas, Japonya, Avusturalya, Hırvatistan dünya kupasından alkışlarla uğurlarken maalesef bizler kuşaktan kuşağa daha uzun yıllar 2002 yılındaki anılarımızda kalacağız.

Felicidades A.Madrid Gazetem Fotomaç'ta 18 Kasım 2022 tarihindeki köşe yazımda Altay forması giyen 16 yaşındaki Efe Sarıkaya'yla ilgili "Büyük yetenek.

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyebilir" yorumunu yapmıştım.

Dün duydum ki; Altay Başkanı Sevgili Ayhan Dündar, Efe'nin transferi için Atletico Madrid kulübünün davetlisi olarak İspanya'ya gitmiş.

Kulüplerimiz, çilek transferlerin, başka bir deyişle 30 yaş üstü modası geçmiş yıldızların peşinde koşarken Atletico Madrid genç yeteneği elimizden kapıp gidiyor. *Felicidades Atletico... (Tebrikler Atletico)