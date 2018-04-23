Güneş ve usta ayaklar

Hafta içinde Beşiktaş sinir harbiden çıkmıştı. Fenerbahçe derbisinde çıkan olayların ardından tartışma bitmezken Beşiktaşlı futbolcular hiç bir suçları yokken kafa olarak çok zor 3 gün geçirdi. Tabii; Türk Futbolunun duayeni, tüm taraftarların sevgilisi teknik direktör Güneş; kafasındaki beş dikişi de dünkü Malatyaspor maçına taşımıştı.

Başakşehir yengilsinin ardından Beşiktaş'ın son 8 maçına bakarken Malatyaspor'la Dolmabahçe'de oynayacağı maç kağıt üzerindeki en kolayı gibi gözüküyordu. Ama işte futbol bu! Maç kağıt üzerinde değil, sahada kazanılıyor.

Beşiktaş ligde hiç beklentisi olmayan Malatyaspor karşısında son 10 dakikada kazandı. Bir beraberlik Beşiktaş'ı şampiyonluktan uzaklaştırabilirdi.

Beşiktaş maça çok istekli ve baskılı başladı. Negredo, Malatyaspor defansının hatasını çok iyi değerlendirirken taraftarlar da gelecek haftanın hesaplarını yapıyorlardı. Beşiktaşlı futbolcular farkı artıracaklarına maçı rölantiye almaya çalışınca Fabri'nin hatasıyla beraberlik golünü kalesinde gördü.

Adriano takımını ileriye taşımaya çalışırken Quaresma ona gerekli desteği veremiyordu.

Oğuzhan bu sezonki çoğu maçtaki gibi kötüydü. Oğuzhan çıkıp Tolgay girdikten sonra Beşiktaş orta sahadaki üstünlüğü tamamen ele geçirdi.



En iyisi Beşiktaş ama...

Beşiktaş ikinci yarının özellikle 20 dakikasında istedi ve kazanmasını bildi.

Güneş, son 30 dakikada Gökhan Gönül'ü oyuna sokarken Adriano'yu gerçek yerine aldı. Brezilyalı futbolcunun ileriye çıkmasıyla Quaresma'yı da coşturdu.

Beşiktaş'a maçı kazandıran yine Güneş'in doğru hamleleri ve takım içindeki usta ayakların klas vuruşlarıyla kazanılan gollerdi. Talisca çok önemli anda yine yıldız gibi sahneye çıkarken, özellikle;

Adriano, Q7 e Tolgay ışıl ışıl parladı.

Şimdi yine hesap zamanı... Beşiktaş kalan 4 maçı kazanırken Başakşehir'in de puan kaybetmesini bekleyecek. Olur mu, olur. Tabii gelecek hafta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçı derbisi çok ama çok önemli. Bu maçın sonucuna göre zirve şekillenecek. 4 takım arasında en iyi takımı sorarsanız "Beşiktaş" derim.