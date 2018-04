Şampiyonluk aşkına

Beşiktaş için Akhisar deplasmanlarının çok ayrı önemi var.

Üç sezon önce şampiyonluğun 1 numaralı favorisiyken Akhisar'dan alınan yenilgi sonrası her şey tepetaklak olmuş, şampiyonluk kaçmıştı. İki sezon önce yine bugünlerde deplasmanda Akhisar 3-2 öndeyken ev sahibinin topu direkten dönmüş, yedek kulübesinde Serdar Kurtuluş ve Necip hüngür hüngür ağlarken Cenk şampiyonluğu müjdeleyen golü atmıştı.

Dün de ya tamam ya devam maçıydı.

Zor olması bekleniyordu ama Beşiktaş kaliteli ayaklarıyla çok kolay kazandı.

Ne yalan söyleyeyim; Şenol Güneş'in dün sahaya çıkardığı ilk 11'de burkuldum.

Sahada Oğuzhan ve Tolgay'dan en azından birini bekliyordum. Ancak sahaya çıkan kadronun diriliğini ve orta saha hakimiyetini görünce Şenol Güneş'in bir kez daha haklı çıktığını anladım.

Tecrübeli hoca Akhisar'a nefes bile aldırmadı. Erken gelen gollerle de Akhisar'da Beşiktaş şov başladı.

Gerçek olan şu; Güneş hak edene formayı veriyor.



SADECE TALİSCA DURGUNDU

Türkiye'nin en iyi uzun ve diyagonal pas atan Caner Erkin sahanın en iyisi idi. Caner; Babel'e harika bir asist yaparken gözlerimizin futbol pasını sildi.

Ryan Babel'in mesafe tanımaksızın attığı goller için ne methiyeler yazsam azdır.

Keşke Caner, Babel gibi futbol düşüncesi zengin futbolcular her takımda olsa... Dün Beşiktaş kaliteli bir saat gibi tıkır tıkır işlerken Atiba'nın çalışkanlığına ve takıma olan katkısına bir kez daha hayran kaldım. Zaman zaman çok eleştirdiğimiz Negredo attığı golle şeytanın bacağını kırması çok önemliydi.

Uzun bir aradan sonra formasına kavuşan Quaresma çok yetenekli bir futbolcu. Onun yaptıklarını playstationda bile yapmak imkansız.

Siyah-beyazlı takımda dün sadece Talisca durgundu. O da herhalde kendini Galatasaray derbisine saklıyor!

Beşiktaş çok zor bir deplasmanı güle oynaya kazanırken şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu gösterdi. Siyahbeyazlı takım sonraki 5 haftada hem kazanıp hem de özellikle Başakşehir'in kaybetmesini bekleyecek. Dünkü futbol anlayışı Beşiktaş'ı şampiyonluk havasına soktu. Artık bu yoldan dönüş olmamalı.