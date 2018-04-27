Atı alan Üsküdar’ı geçti

Atı alan Üsküdar'ı geçmiş, Fikret Orman karar açıklandıktan sonra bu konuda Divan kurulu toplantısı yapıyor. Ne söylerseniz söyleyin, ne değişecek? Beşiktaş'ın borçları ayyuka çıkarken, ödenemez bir noktaya doğru ilerlerken, Divan Kurulu'na hiçbir şey sormadınız. Şimdi ikilemde kalınca ve en önemlisi iş işten geçtikten sonra Divan'ı toplamaya kalkıyorsunuz. İnanın bu yaptıklarınız Beşiktaşlıları üzüyor. Maçtan sonra yaptığınız açıklamalar ayrı, bir gün sonra bambaşka. Böyle bir karara çanak tutan açıklamalar yapmak asırlık çınar Beşiktaş Başkanı'na hiç yakışmadı. Şenol Güneş yerden yerden vuruldu, sahtekarlıkla suçlandı. Beşiktaş'a neler neler söylendi, sizden en ufak bir serzeniş bile yok. Muhtemelen Divan Kurulu toplantısında asıp, kesecek, bu kararı tenkit edeceksiniz. Ama sonra da "İşte görüyorsunuz, Divan böyle istiyor" deyip işin içinden çıkacaksınız. Ama artık sağduyulu Beşiktaşlılar uyandı. İsterseniz şöyle bir sosyal medyayı gözden geçirin; bakın insanlar sizin hakkınızda neler düşünüyor? En çok üzüldüğüm de Şenol Güneş'e yapılan haksız suçlamalar. Maalesef inanılmaz şekilde sizden en ufak bir tık yok! Böyle bir karar futbol kamuoyunun yüreğini sızlattı. Temennim, futbol anarşisinin devam etmemesi. İnsanlar, eşini, çocuklarını maçlara götürmeyecekler. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Ama bir şeyi unutmuyorum. Ben de yöneticiyken Pancu'nun kaleye geçtiği derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 4-3 yenmişti. Tüm Beşiktaşlılar bu maçı unutmaz ve unutmayacak. Ve, bakarsanız; Beşiktaş 10 kişi de kalsa da bu maçı kazanabilir. Bu da bence ilahi adalet olur.



YANLIŞ TANIMIŞIM

Aykut Kocaman, yıllardır tanıdığım bir teknik direktör. Müthiş bir futbolcuydu. Başarılı olduğu camiada da teknik direktör oldu. Duruşu ve özellikle sosyal içerikli mesajları hep hoşuma giderdi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da kendisine çok değer verdi. Hatta onu sportif direktör (CEO) mevkiine getirdi. Gelişmiş futbol takımlarında gelinebilecek en yüksek rütbeydi. İlk eleştirimi o zaman yapmıştım. Daum kovuldu, tekrar teknik direktörlüğe döndü. Bu bence etik değildi. Sonra gitti ve yeniden geldi... Fakat olaylı derbide olayların olduğu andaki tavrı ülkemizin yetiştirdiği en dürüst, dimdik ayakta duran, futbol kamuoyunun çok takdir ettiği Şenol Güneş gibi futbol emekçisine bir "geçmiş olsun" dahi bile dememesi ayıptı. Maçtan sonra da "kandı, bilmem neydi" diyerek Güneş'e suçlamalarda bulunması Aykut'a yakışmadı. Bazı insanları yaşadıkça daha iyi tanıyorum. Şenol Hoca da bu konuda ona cevabını inanılmaz bir üslupla bilgiyle, insanlık dolu bir demeçle verdi. Aziz Yıldırım'a bir şey söylemek istemiyorum. Tabii ki o kendi kulübünü düşünüyor. Hayret ettiğim bizim başkan nerede?



YEMEN KARDEŞİM

Kardeşimden çok sevdiğim, amatör sporlar ve bilhassa Beşiktaş altyapısı için inanılmaz işler yapan Yemen Ekşioğlu'nu kaybettik. Yemen için yazacaklarım sayfalara sığmaz. Önümüzdeki haftaki yazımda Yemen'i ve futbol için yaptıklarını uzun uzun anlatacağım. Bugün onun için son görevimizi yapacağız. Onunla vedalaşmak gerçekten çok zor olacak. Yemen'im toprağın bol olsun. Sinan ağabeyin seni hiç unutmayacak.