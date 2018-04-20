Suçlu kim? – Sinan Vardar – Fotomaç ;
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HEPSİ
    20 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Suçlu kim?

    İşte sözün bittiğin yer..
    Oynanan sürede adına hiçbir şey yok. Sadece itiş-kakış...
    Bu sonuç; yıllardır Türk Futbolunu yönetenlerin bu tür olaylara çanak tutmasından meydana gelmiştir.
    gibi saygılı- efendi gibi bir insana başına beş dikiş atılacak hale getirenler, utanç içinde boğulsun.
    40 yıldır bu sektörün içindeyim.
    Taraftarın eline palaları verenler, bu tür hadiselerden sonra emniyete gidip bu holiganları serbest bıraktıranlar umarım artık gerçekleri görürler.
    Ama hiç umudum yok. Yıllarca bu maç konuşulacak ve kağıt üzerindeki -Fenerbahçe dostluğu da yine rafa kalkacak.
    Göreceğiz bakalım...
    Bu kadar teknolojinin geliştiği zamanda Şenol Güneş'in kafasına madde atan yakalanacak mı ve ne kadar ceza alacak çok merak ediyorum!
    Ama yine sonuç çıkmayacak!
    Eminim ki; birkaç maç sonra bu kendini bilmezi yine tribünlerde göreceğiz.

    BÖYLE MAÇ OYNANMASIN
    Sonra diyoruz ki; neden geride kalıyor? Kulüpleri inanılmaz borç batağına sürükleyenler, kurtuluş reçetesi olarak bu holiganlara yol açmıştır.
    Sevgili kardeşim Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileklerimi iletirim.
    Umarım önemli bir şeyi yoktur.
    Yüzde yüz eminim ki, yedek kulübesinin arkasındakiler bu taşkınları ilk defa yapmamıştır. Ama nerede tedbir?
    Netice olarak Beşiktaş bu derbiyi 3-0 hükmen kazanarak 'nda Akhisar ile finali oynamayı garantiledi.
    Hiç merak etmeyin; futbol kamuoyunda bu olay kısa sürede üstü küllenir, hafta sonu yine herkesin ilgisi yine 'deki maçlara döner.
    Temennim Türk Futbolunda böyle bir maç yine oynanmasın.
    Herkes aklını başına alsın!

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