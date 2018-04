Böyle gelmiş böyle gitmesin!

Harika bir bahar günü... Fenerbahçeliler orijinal formalarını giymişler ve stadı doldurmuşlar... 2 bin 500'e yakın vefakar Beşiktaş taraftarı da Kadıköy'de tribündeki yerlerini almış...

Maçtan önce pek öyle küfürlü tezahüratlar da yok.

Yani futbol için her şey elverişli...

Ama bakıyorsunuz ki; önce stadın köşelerinden yabancı maddeler, daha sonra da Türk futbolunun gurur abidesi; başarılı ve efendi teknik direktör Şenol Güneş'in kafasına 5 dikiş atılmasına neden olaylar...

Bu çirkinlikleri yapanlar tam anlamıyla; insanlıktan yoksun kişi ve kişiler... İlk maçtan avantajlı skorla ayrılan ve rövanşta Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasıyla turu geçmeye yakın görünen Fenerbahçe futbol takımı bu kişiliksiz insanların yaptığı onursuz davranışlarla kupada final oynama hakkını kaybediyor.

Bence "Hakkın'la Oyna Şerefin'le kazan" sloganıyla bu derbi kazanılsa Beşiktaşlılar çok daha mutlu olacaklardı.

Şimdi bu maç yıllarca konuşulacak.

Ülkemiz hakkında bir sebep bekleyen yabancı medya hücuma geçti bile... Bir turizmci olarak söylüyorum; yurt dışı medyasında yazılıp çizilen iyi de başlangıç yapan turizm sezonuna ne kadar zarar verebileceğini hayretle izleyeceğiz.

45 seneye yakın turizm sektörünün içindeyim. Maalesef bu tablo hiç hoş değil.

Şimdi herkes şapkalarını önüne koysun! Biz futbolu yönetenler maalesef çok büyük hatalar yaptık.

Taraftarların eğitimine önem vermedik.

Futbolun bir dostluk, kardeşlik olduğunu anlamadık, anlatamadık.

Her maçtan evvel ve sonra tahrik edici demeçlerle taraftarları bu olaylara hazırladık.

Keşke Süleyman Seba'yı, Özhan Canaydın'ları örnek alabilseydik.

Onların tavırlarını stattaki herkes gösterebilseydi.

Bakın; 1980'lerin başında İngiltere'de de çok vahim olaylar olmuştu. Holiganları buldular, en az 10 sene statlara sokmadılar ve stadyum çevresinde bu holiganların fotoğraflarını koyarak afişe ettiler.

Biz de ise yıllardır bu tür davranışlarda bulunanlar, yöneticiler tarafından karakoldan kurtarıldı. Holiganların ellerine palalar ve paralar verenlerin kimler olduğunu bütün futbol kamuoyu çok iyi bilir. Ama nedense bunlar hep siyah perdeler arkasındadır. Bu tiyatro oyunu yıllardır ülkemizde oynanır. Perde arkasındaki kötü niyetliler hiç ortaya çıkmaz. Bunlar kendi başarısızlıklarını böyle bir gücü arkalarına alarak örtmek istediler. Ama artık tiyatro bitti.

Sivil toplum ve sağduyulu kulüp taraftarları böyle yönetenleri artık devre dışı bırakmalı. Bu da ancak kulüplerin gerçek durumlarını görüp, yönetenlerini önce dürüst, ahlaklı ve sağduyulu insanlardan seçmekle olur.

Bu olaylar bir milat olur mu? Çok da iyimser değilim.

Ama futbol sektörü ekonomik olarak çökmüş durumda. Üstüne bu gerginlikler korkarım ki; çok daha önemli olaylara sebep olabilir.

Zaten dikkat ederseniz Türk futboluna büyük katkıları olan sponsorlar da yavaş yavaş ayaklarını bu sektörden çekti. Daha da çekmeye çalışacak. Dünyanın en genç nüfusuna sahip ülkemizde maalesef yeni nesil böyle kötü ortamda yetişiyor.

Hangi baba çocuğunu Türkiye'de maça götürmek ister ki!

Özlenen tablo taraftarların maça ailece gelmeleri. Statlarda küfür ve anarşi artık bitmeli.

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkmış ama ben Beşiktaş'ı tebrik edemiyorum bile... Yazık değil mi Fenerbahçe'nin emeğine!

Maç oynanırken futbolcuların çoğu iyi niyetli değildi.

Bence bu gerilime yardımcı da oldular. İtiş-kakış, hakemi kandırmak için kendini yere atanlar, her karar sonrası hakeme topluca itirazlar, bu tip olayların başlamasına sebep olan etkenler...

Seyirci geriliyor ve içlerinden de ufak bir azınlık da bu gerginlikten faydalanıp böyle olaylara neden oluyorlar.

Televizyonda Şenol Güneş'in kafasını görünce tüylerim diken diken oldu. Sedyedeki yatışıyla beni çok korkuttu. Temennim Şenol'un bir önce sağlığına kavuşması...

Ne yazık ki, bu tiyatro böyle devam ediyor. Eğer yıllar sonra da torunlarım da bu maçları da böyle yaşayacaksa lanet