Zor dostum zor

Dünkü derbi oldukça gerilimliydi.

10 gün önce Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı maçtan kat ve kat önemliydi belki ama Galatasaray, Beşiktaş'ı güzel karşıladı. Fatih Terim'in her şeyi bir kenara bırakıp derbi öncesi Beşiktaş soyunma odasına girip Şenol Güneş'e sarılarak "Geçmiş olsun" demesi harikaydı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 100 yılı aşkın bir süredir karşılaşıyor, daha da yıllarca karşılaşacaklar. Terim'in bu jesti çok anlamlıydı. Umarım bu derbi Türk futbolu için milat olur.

Dünkü maçtan önce tablo belliydi.

Galatasaray olası beraberlikle şansını sürdürürdü ama Beşiktaş'a beraberlik yaramıyordu.

Siyah-beyazlılar özellikle ilk 20 dakikada oyunu rakip alana yıkarken Negredo'nun ayağından çok da önemli bir pozisyondan yararlanamadı.

Galatasaray'ın ilk kaleye giden topunda golle buluşması Beşiktaş için büyük bir şanssızlıktı.

Beşiktaş'ta özellikle Pepe oyunda kaldığı 60 dakikada tel tel döküldü.

Pepe'nin kötü günüde oluşu Beşiktaş savunmasını derinden etkiledi. Terim'in Quaresma ve Adriano'nun koşu yollarını kapaması Siyah-beyazlı takımı kilitledi. Kanatlar çalışmayınca iş Talisca ve Babel'e düşerken onlar da Beşiktaş için hayal kırıklığıydı.

Terim belli ki Beşiktaş'ı çok iyi çalışmış.

KADER ANLARI

Her şeye rağmen durum 0-0'ken Negredo'nun, 1-0'ken de Ryan Babel'in inanılmaz şekilde kaçırdığı goller maçın ve Beşiktaş'ın şampiyonluktaki kaderini belirledi.

Beşiktaş'ta dün Gary Medel takımın en iyileri arasındaydı. Ama siyah-beyazlılar takım olarak dün tutuktu. Negredo'nun ilk yarıda sakatlanmasının ardından oyuna golcü girmemesi Beşiktaş'ın Cenk Tosun'un gitmesinin ardından golcüsüz oynadığı gerçeğini ortaya çıkarıyordu.



ARTIK ÇOK ZOR

Galatasaray takım olarak dün kazanmayı çok istedi. Doğrusunu söylemek gerekirse; Galatasaray bu sezon şampiyonluğu çok istiyor.

Bu dakikadan sonra da en şanlı takım. Kazananı tebrik ederim.

Açık ve net; Beşiktaş bu sonuçla lige havlu attı. Çünkü artık Beşiktaş'ın önünde 3 rakibi var. Biri kaybetse diğerleri kazanır. Artık Beşiktaş için şampiyonluk ve hatta ilk iki sıra imkansızlıktan öte.