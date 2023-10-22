Buruk bir galibiyet

Tuhaf bir derbiyi daha geride bıraktık. Maçın favorisi Galatasaray sahaya Manchester zaferinin on biriyle çıkması, Bayern maçı öncesi, benim açımdan hayli şaşırtıcıydı. Okan Hoca, Bayern karşısında sahaya -muhtemelen- bol sürprizli bir takım sürecek. İki takımın da bol bol bireysel hatalara imza attığı derbide hakem Meler de çok kötü bir performans sergiledi.

Türkiye'nin bir numaralı hakemi o kadar çok hatalı karar verdi, o kadar çok eyyam yaptı ki, iki kulübün yöneticileri de dilediği komplo teorisini ortaya koyabilir. İki takım da potansiyelinin altundaydı, teknik adamlar, futbolcular birçok hataya imza attı lar ama maçın en kötüsü (açık ara) Halil Umut Meler'di. Pozisyonları tek tek değerlendirmeyi hakem yorumcularına bırakıyorum; bu yazıya ayrılan yere sığmaz. Gecenin en güzel görüntüsü Galatasaray taraftarının "100. yıl" koreografisiydi.



İyi bir maç olmadı, berbat bir hakem yönetimi izledik, kazanan mutlu, kaybeden üzgün. Yaralı kartal, kendisine ilaç gibi gelecek bir derbi galibiyeti planları suya düştü. Maçın büyük bölümünde bir kişi eksik oynan siyah beyazlılar belki de galibiyet kadar şifalı bir beraberliğe hayli yakındı. Maç bitiminde sarı kırmızılarda üç puan sevincinden çok Bayern maçına dair endişe hakimdi. Dün akşamki Galatasaray'a bakınca Okan Buruk hocanın takkeyi önüne koyup radikal birkaç hamle yapmasını kaçınılmaz