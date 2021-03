Oyna devam

Bilen bilir; Fatih Terim'in kariyerinde "4-4-2" sisteminin ayrı bir yeri vardır. Şartlar uyduğunda her daim "4-4-2" oynamak ister. Terim, uzunca bir süredir, değil iki, doğru düzgün tek bir santrfor performansı bulamadığı için "tek forvet" oynamak zorunda kalmıştı. Derken; Mohamed alındı ve sonrasında Falcao iyileşti. Fatih Hoca, hep bu günleri; sağlam bir Falcao ve "her şeyi yapabilen" Mohamed'den oluşan bir ikiliyi hayal ediyordu. Fakat her formasyon gibi "4-4-2" için de iyi aktörlerle oluşturulmuş orta saha kurgusu şart. Maçtan önce bazı yorumcular "Mohamed mi, Radamel mi" diye tartışırken ben ve benim gibi Terim'i iyi tanıyanlarsa yorumlarımızda "çift forvet" olasılığına dikkat çektik.

***

İtiraf etmeliyim ki hiçbirimizin aklında Emre Akbaba'lı bir başlangıç yoktu. Zaman zaman orta sahada da oynayan Donk sakat, Arda formsuz, Feghouli ise sakatlıktan yeni dönmüştü ama Etobo ve Ömer kadrodaydı. Deneyimli hoca, ancak ve ancak vahim bireysel hatalarla gol yiyeceğini düşünüyordu, ligin en az gol atan takımından. Ligin en az gol yiyen takımı, skor 0-0 iken, Luyindama ve Taylan 'la neredeyse bunu başaracaktı! Derken sahneye, ceza sahasına bir türlü gönderilemeyen o top, Saracchi'nin ayağından çıktı ve RADAMEL USTA işi mükemmel bitirdi. Falcao'nun an itibarıyla Avrupa liglerinde "oynadığı süre başına en çok gol atan forvet" oluşu tesadüf değil. Fatih Hoca'nın "4-4- 2" sisteminde ısrar edeceğinden eminim. Cezalı duruma düşen Taylan'ın yokluğunda, Rize karşısında, bunu nasıl mümkün kılacağını merakla bekliyorum. Gerçekçi olmak gerekirse, belki Kayseri ve Rize karşısında değil ama dişli rakiplerle maç yaparken, "tek forvet" oynamak bir zorunluluk gibi duruyor. Aklınızı okur gibiyim; Belhanda mevzusunu soruyorsunuz. Fatih Terim'in bu konu hakkında maç önü demecinde söylediklerini özetleyerek bitireyim; OYNA DEVAM!