Oyun hala kötü – Serkan Korkmaz – Fotomaç
03 Şubat 2020, Pazartesi
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Haberler Yazarlar Serkan Korkmaz Oyun hala kötü

Oyun hala kötü

Dün akşamın adına en görkemli notu tribünleri dolduran 33 bin taraftardı.
Ligin en zayıf takımı karşısıda soğuk havada TT Stadı'nın yolunu tutan bu taraftara layık bir oyun bir kez daha sahne almadı.
Diyeceksiniz ki 'Daha ne olsun?', ben de diyorum ki 'Ligde Kayserispor gibi bir rakip bir tane daha yok.
Seri, , orta sahası ile ancak kendi sahanızda Kaysrispor'la oynarken kazanabilirsiniz. Yedeklerde ve hatta genç stoper Emin varken Fatih hocanın Donk'u savunma bloğunda oynatma lüksü bence yoktu.
Hollandalı, Kayserspor filelerine öyle güzel bir gol attı ki bu takımın kanatları ve kale dışında her mevkisinde oynayabileceğini bir kez daha ispatladı. Donk'un Lemina da varken öncelikli mevkisinin orta saha olduğunu ısrarla vurgulamak isterim.
Bir yanım Fatih hocaya hak vermiyor değil. Bu aralar fikstür müsait...
Kimse farkında değil ama ciddi maçlar yaklaşıyor. deplasmanında Ahmet Çalık-Marcao gibi bir stoper ikilisi de hayli bir macera olur doğrusu.

***

Emre'nin muhteşem dönüşü kadar olmasa da Feghouli'nin görkemli yükeyişinin de bir hayli etkileyici olduğunu düşünüyorum. , abartılı yeteneklere ve üstün fizik özelliklerine sahip olunmasa da iyi bir alt yapı eğitimiyle Galatasaray gibi bir kulübe faydalı futbolcu olunabileceğinin delilidir.
Prosinecki'nin 'sinde bir kıpırdanma var ama o kıpırdanmanın onları 'de tutmaya yeteceğini söylemek için erken. Belhanda, bence sadece Lemina değil hem Lemina hem Seri yokken bile ilk 11 oynamasa onu kimse aramaz. Mariano'daki kıpırdanmanın da zirveye bir adım daha yaklaşan Galatasaray için umut verici olduğunu kaydedelim ama Cimbomlulara şampiyonluk umudu verecek kadar bir futbol hala göremedik.

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