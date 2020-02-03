Oyun hala kötü

Dün akşamın Galatasaray adına en görkemli notu tribünleri dolduran 33 bin taraftardı.

Ligin en zayıf takımı karşısıda soğuk havada TT Stadı'nın yolunu tutan bu taraftara layık bir oyun bir kez daha sahne almadı.

Diyeceksiniz ki 'Daha ne olsun?', ben de diyorum ki 'Ligde Kayserispor gibi bir rakip bir tane daha yok.

Seri, Belhanda, Emre orta sahası ile ancak kendi sahanızda Kaysrispor'la oynarken kazanabilirsiniz. Yedeklerde Ahmet Çalık ve hatta genç stoper Emin varken Fatih hocanın Donk'u savunma bloğunda oynatma lüksü bence yoktu.

Hollandalı, Kayserspor filelerine öyle güzel bir gol attı ki bu takımın kanatları ve kale dışında her mevkisinde oynayabileceğini bir kez daha ispatladı. Donk'un Lemina da varken öncelikli mevkisinin orta saha olduğunu ısrarla vurgulamak isterim.

Bir yanım Fatih hocaya hak vermiyor değil. Bu aralar fikstür müsait...

Kimse farkında değil ama ciddi maçlar yaklaşıyor. Kadıköy deplasmanında Ahmet Çalık-Marcao gibi bir stoper ikilisi de hayli bir macera olur doğrusu.

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