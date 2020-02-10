İyi transfer

Taraftar, haftalarca süren baskısıyla Radamel Falcao'yu, adeta yönetimi mecbur bırakarak aldırdı.

Aynı taraftar gerek sosyal medyada, gerekse okulda, iş yerinde, evde, yaptığı değerlendirmelerde, Adem Büyük G.Saray'a geldiğinde neler söylemişti.

Hepimiz çok iyi hatırlıyoruz ki Adem Büyük'ün gelişine homurdananlar çoğunluktaydı. Peki şimdi iki oyuncunun karnesine bir bakalım; Falcao, resmi maçlarda toplam 6 gol. Adem Büyük, resmi maçlarda toplam 7 gol.

İşin enteresanı bu deneyimli futbolcu, geçen yıla göre daha fit bir vücuda sahip ve gelişim kaydetmiş, oyununu geliştirmiş gözüküyor.

Herkes elini vicdanına koysun, maliyetleri hesaba katsın ve hangisi daha iyi transfer itiraf etsin.

H H H

Dün akşamki maça gelince;

G.Saray yeni kurulan ve yeni bir hocaya sahip Kasımpaşa karşısında, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladığında rakip kaleyi tutan 2 şut atmıştı. Elbette ki G.Saray hak ederek kazandı. Galibiyeti küçümsemek yanlış olur. Fakat bu Kasımpaşa bir an evvel derli-toplu bir futbol oynamaya başlamazsa, sadece G.Saray'a değil içerde dışarıda her takıma yenilebilir.

Feghouli, Adem, Lemina, son haftalardaki gibi yine iyi isimlerdi.

Hafta içinde 2-0 yenildiği maçın rövanşında Alanya'yla oynanacak zorlu rövanş maçı düşünülerek, tempo düşük tutulmuş da olabilir.

Ligde bu hafta elde edilen sonuçların ardından G.Saray futboluyla olmasa da puanıyla en ciddi şampiyonluk adaylarından birisi oldu. Yine de skor ve 3 puanın teknik heyet ve futbolcuları havaya sokması bence çok zor.

G.Saray şampiyonluk ve Ziraat Türkiye Kupası için sahada çok daha fazlasını vermek zorunda.